Самая состоятельная теннисистка Уимблдона сенсационно выбила вторую ракетку

Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) неожиданно вылетела из Уимблдона-2024.

В 1/8 финала американка уступила своей соотечественнице Эмме Наварро (WTA 17) в двух сетах за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [19] – Коко Гофф (США) [2] – 6:4, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. Эмма сравняла счет в очных поединка – 1:1.

Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, чистый капитал которого составляет примерно 3 миллиарда фунтов стерлингов, что превышает состояние Роджера Федерера (434 млн фунтов стерлингов), Рафаэля Надаль (174 млн фунтов стерлингов) и Новака Джоковича (189 млн фунтов стерлингов) вместе взятых.

Эмма известна не только благодаря состоянию своего отца. Сейчас она находится на самой высокой позиции в рейтинге WTA в своей карьере. В 2024 году она выиграла 40 поединков, проиграв всего 15. Также в этом сезона она впервые завоевала трофей на уровне WTA, став чемпионкой соревнований в Хобарте.

Наварро во второй раз в карьере переиграла представительницу топ-5 рейтинга WTA. В Индиан-Уэллс она одолела Арину Соболенко.

23-летняя американка впервые вышла в четвертьфинал Grand Slam, где сыграет против Жасмин Паолини.

Emma Navarro wins the all American matchup on Centre Court 🫨



The No.19 seed defeats No.2 seed Coco Gauff in straight sets to move through into the quarter-finals 👊#Wimbledon pic.twitter.com/GlLznb6ywC