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  4. Самая состоятельная теннисистка Уимблдона сенсационно выбила вторую ракетку
Уимблдон
07 июля 2024, 23:49 | Обновлено 07 июля 2024, 23:55
754
4

Самая состоятельная теннисистка Уимблдона сенсационно выбила вторую ракетку

Эмма Наварро одолела Коко Гофф и вышла в 1/4 финала травяного мейджора

07 июля 2024, 23:49 | Обновлено 07 июля 2024, 23:55
754
4
Самая состоятельная теннисистка Уимблдона сенсационно выбила вторую ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро и Коко Гофф

Вторая ракетка мира Коко Гофф (США) неожиданно вылетела из Уимблдона-2024.

В 1/8 финала американка уступила своей соотечественнице Эмме Наварро (WTA 17) в двух сетах за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2024. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [19] – Коко Гофф (США) [2] – 6:4, 6:3

Это была вторая встреча соперниц. Эмма сравняла счет в очных поединка – 1:1.

Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, чистый капитал которого составляет примерно 3 миллиарда фунтов стерлингов, что превышает состояние Роджера Федерера (434 млн фунтов стерлингов), Рафаэля Надаль (174 млн фунтов стерлингов) и Новака Джоковича (189 млн фунтов стерлингов) вместе взятых.

Эмма известна не только благодаря состоянию своего отца. Сейчас она находится на самой высокой позиции в рейтинге WTA в своей карьере. В 2024 году она выиграла 40 поединков, проиграв всего 15. Также в этом сезона она впервые завоевала трофей на уровне WTA, став чемпионкой соревнований в Хобарте.

Наварро во второй раз в карьере переиграла представительницу топ-5 рейтинга WTA. В Индиан-Уэллс она одолела Арину Соболенко.

23-летняя американка впервые вышла в четвертьфинал Grand Slam, где сыграет против Жасмин Паолини.

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Эмма Наварро Уимблдон-2024 Коко Гофф
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Авторки двох головних проривів сезону будуть змагатися між собою за півфінал Віму. Ставлю на Наварро, оскільки їй доводити треба трішки більше ніж Паоліні, але батл має вийти цікавий. 
Ось тільки вкиду про "найзаможніша" не зрозумів. Якщо ми вже рахуємо статки батьків тенісистів як їх власні, то куди подіти Террі Пегулу з його овер 7 мільярдами баксів?
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+1
Fdail
Самій же Емі лише удачі, бо сітка в неї по силах до фіналу дійти. Грає гарно , стабільно, повинна бути гравцем десятки.
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+1
Fdail
Який це вже раз нагадування про батька Емми в новині, де він не відіграє жодної ролі? 
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+1
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