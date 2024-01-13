Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере

Состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Хобарте.

В поединке за титул 22-летняя американка Эмма Наварро обыграла опытную бельгийку Элизе Мертенс, выиграв первый титул в карьере. В новой редакции мирового рейтинга Наварро дебютирует в топ-30.

Отметим, что Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.

Для Мертенс это был 13-й финал WTA и пятое поражение.

Хобарт. Финал

Эмма Наварро (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 4:6, 7:5