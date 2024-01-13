WTA13 января 2024, 11:39 | Обновлено 13 января 2024, 11:40
1732
0
Дочь миллиардера выиграла первый турнир WTA в карьере
Эмма Наварро обыграла Элизу Мертенс в матче за титул в Хобарте
13 января 2024, 11:39 | Обновлено 13 января 2024, 11:40
1732
0
Состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Хобарте.
В поединке за титул 22-летняя американка Эмма Наварро обыграла опытную бельгийку Элизе Мертенс, выиграв первый титул в карьере. В новой редакции мирового рейтинга Наварро дебютирует в топ-30.
Отметим, что Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.
Для Мертенс это был 13-й финал WTA и пятое поражение.
Хобарт. Финал
Эмма Наварро (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 4:6, 7:5
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