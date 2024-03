Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс

Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 23) неожиданно пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 4-м раунде престижных соревнований американка в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (WTA 2) за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [23] – Арина Соболенко [2] – 6:3, 3:6, 6:2

Это была первая встреча девушек.

Наварро впервые в карьере обыграла представительницу топ-5 WTA. Для нее это будет первый четвертьфинальный поединок на уровне WTA 1000.

В четвертьфинал тысячника в США Эмма сыграет против победительницы матча Диан Парри – Мария Саккари.

Отметим, что ранее в Индиан-Уэллсе американка выиграла у Леси Цуренко и Элины Свитолиной.

Have a day Emma 👏🔥



Emma Navarro secures the biggest win of her career! She defeats No.2 seed Sabalenka on home soil 6-3, 3-6, 6-2! #TennisParadise pic.twitter.com/8loGxiNcEE