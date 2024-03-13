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WTA
13 марта 2024, 22:15 | Обновлено 13 марта 2024, 22:31
2193
8

Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс

Эмма Наварро продолжает удивлять, американка вышла в четвертьфинал крупного турнира

13 марта 2024, 22:15 | Обновлено 13 марта 2024, 22:31
2193
8
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 23) неожиданно пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 4-м раунде престижных соревнований американка в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (WTA 2) за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Эмма Наварро (США) [23] – Арина Соболенко [2] – 6:3, 3:6, 6:2

Это была первая встреча девушек.

Наварро впервые в карьере обыграла представительницу топ-5 WTA. Для нее это будет первый четвертьфинальный поединок на уровне WTA 1000.

В четвертьфинал тысячника в США Эмма сыграет против победительницы матча Диан Парри – Мария Саккари.

Отметим, что ранее в Индиан-Уэллсе американка выиграла у Леси Цуренко и Элины Свитолиной.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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ptolemeus
Дивився третій сет. На обличчі Наварро - ніякої гримаси болю, мук чи напруження, як це часто буває в деяких. Спокійна, впевнена в собі, якісна гра з її боку.
А взагалі, має повне право вимагати більший гонорар за цей матч - бо обіграла мужика)
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+8
pawa
Так це ж чудово! Стогнущого на корті гемофродіта винесла! А сама Емма - ну просто красуня!
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+8
Raien
Дрібниця, а приємно.
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+8
Fdail
Соболь в катастрофічній формі після ао, що не може не радувати. Хочется, бачити таку її гру до кінця днів. 
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+6
Sashamar
От як хочете мінусуйте, але після травми поперека, після перерви в тренуваннях Еліна не могла виграти в бульботварюки.  А в Наварро вірилося. Народжується нова сильна гравчиня? (Зараз із задоволенням дивлюся третій сет у запису).
А якщо ще й не буде грати в Чарльстоні (конфлікт інтересів) значить ще й порядна людина.
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+2
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dimando560
А гарна дівчинка
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0
kollekciy
Програш Соболенко прогнозувався, ще після ледь врятованої першої гри з Стернс.
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0
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