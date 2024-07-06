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  4. Радукану снялась с микста. Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне
Уимблдон
06 июля 2024, 19:53 |
270
1

Радукану снялась с микста. Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне

У Эммы повреждение запястья, британка решила не усугублять проблему

06 июля 2024, 19:53 |
270
1
Радукану снялась с микста. Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне
Эмма Радукану и Энди Маррей

Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану снялась со смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024.

У британки повреждение правой кисти. Спортсменка решила не усугублять проблему, играя в миксте, поскольку 7 июля она выйдет на корт против Лулу Сан в 1/8 финала одиночного разряда.

Эмма должна была выступить в миксте вместе с легендарным Энди Марреем, который на Уимблдонском турнире заявился только в парный и смешанный разряды.

6 июля Маррей вместе с братом Джейми сыграли матч первого раунда парного разряда на Уимблдоне, проиграв австралийскому дуэту Ринка Хиджиката / Джон Пирс – 6:7(6), 4:6.

Таким образом, Энди больше никогда не выступит на травяном мейджоре, поскольку, скорее всего, Олимпиада станет последним турниром в карьере, на котором он сыграет.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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adidas777
Енді запізнився із завершенням карери років так на п'ять
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