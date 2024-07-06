Радукану снялась с микста. Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне
У Эммы повреждение запястья, британка решила не усугублять проблему
Британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану снялась со смешанного парного разряда на Уимблдоне-2024.
У британки повреждение правой кисти. Спортсменка решила не усугублять проблему, играя в миксте, поскольку 7 июля она выйдет на корт против Лулу Сан в 1/8 финала одиночного разряда.
Эмма должна была выступить в миксте вместе с легендарным Энди Марреем, который на Уимблдонском турнире заявился только в парный и смешанный разряды.
6 июля Маррей вместе с братом Джейми сыграли матч первого раунда парного разряда на Уимблдоне, проиграв австралийскому дуэту Ринка Хиджиката / Джон Пирс – 6:7(6), 4:6.
Таким образом, Энди больше никогда не выступит на травяном мейджоре, поскольку, скорее всего, Олимпиада станет последним турниром в карьере, на котором он сыграет.
Andy Murray's Wimbledon career is over 💔— BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2024
Emma Raducanu has pulled out of their planned appearance in the mixed doubles with a sore wrist 🤕#Wimbledon pic.twitter.com/1ISYxStZHz
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» – единственный вариант для Артема
Гаэль Монфис не сумел одолеть Григора Димитрова в 1/16 финала мейджора