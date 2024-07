Ямал побил очередной рекорд. Раннее достижение принадлежало Беллингему

5 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.



Испанский нападающий Ламин Ямал стал самым молодым игроком, который отдал ассист в матче 1/4 финала Евро. На 51-й минуте матча против грузинской сборной он отдал результативную передачу Дани Ольмо.



В момент отданной голевой передачи игроку было 16 лет и 362 дня. До этого момента рекорд принадлежал английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Он сделал это на Евро-2020 в матче против сборной Украины. Тогда ему было 18 лет и 4 дня.



Победитель этой пары встретится в 1/2 финала с победителям матча Франция – Португалия. Полуфинальная встреча пройдёт 9 июля в Мюнхене.

