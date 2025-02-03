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  4. Тренер Жироны: «Крапивцов стал вратарем первой команды. Это важный игрок»
Испания
03 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:37
1145
2

Тренер Жироны: «Крапивцов стал вратарем первой команды. Это важный игрок»

Мичел рассказал о вратарской ситуации

03 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:37
1145
2
Тренер Жироны: «Крапивцов стал вратарем первой команды. Это важный игрок»
ФК Жирона. Владислав Крапивцов

Наставник Жироны Мичел подтвердил, что после ухода из команды Пау Лопеса вторым вратарем стал украинец Владислав Крапивцов, который будет резервистом Пауло Гассаниги.

«Команду покинул вратарь Пау Лопес. Это не то, чего я хотел, но сам игрок захотел уйти. Я ему благодарен за работу».

«Не так давно мы подписали молодого вратаря Крапивцова, и это хороший трансфер. Владислав теперь стал вратарем первой команды. Он важный игрок для настоящего и будущего Жироны», – сказал Мичел.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига Владислав Крапивцов
Иван Зинченко Источник: AS
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COBA
Круто. Головне, аби давали практику Конкуренція в збірній посилиться.
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