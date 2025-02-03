Источник: Зинченко покинет Арсенал зимой. Для трансфера есть пару часов

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сменит клуб в зимнее трансферное окно, до закрытия которого остается несколько часов, сообщает FootieCentral.

На 28-летнего игрока есть два претендента – дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Оба клуба рассматривают вариант с арендой украинца.

«Арсенал» уже дал разрешение Александру на смену клубной прописки и хочет, чтобы в соглашение был включен пункт с обязательным выкупом контракта защитника.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зинченко очень близок к переходу в «Атлетико».