Источник: Зинченко покинет Арсенал зимой. Для трансфера есть пару часов
На Александра есть два претендента
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сменит клуб в зимнее трансферное окно, до закрытия которого остается несколько часов, сообщает FootieCentral.
На 28-летнего игрока есть два претендента – дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Оба клуба рассматривают вариант с арендой украинца.
«Арсенал» уже дал разрешение Александру на смену клубной прописки и хочет, чтобы в соглашение был включен пункт с обязательным выкупом контракта защитника.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за «канониров» 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Зинченко очень близок к переходу в «Атлетико».
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