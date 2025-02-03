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Италия
03 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:39
299
0

ОФИЦИАЛЬНО. Болонья до конца сезона арендовала воспитанника Милана

Давиде Калабрия будет выступать за новый клуб под 14-м номером

03 февраля 2025, 16:34 | Обновлено 03 февраля 2025, 16:39
299
0
ОФИЦИАЛЬНО. Болонья до конца сезона арендовала воспитанника Милана
ФК Болонья. Давиде Калабрия

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия официально стал новым игроком «Болоньи». Футболист перешел в новый коллектив на правах аренды.

По информации пресс-службы клуба будет действовать аренда до конца текущего сезона. Информация о зарплате игрока не уточняется.

Футболист является воспитанником миланского клуба. Начиная с 2015 года, Давиде начал чаще появляться в составе основной команды «дьяволов». За время пребывания в клубе Калабрия отыграл 272 поединка, забив 10 мячей и оформив 21 ассист.

Также правый защитник семь раз выходил в официальных матчах в футболке национальной сборной Италии.

В турнирной таблице Серии А «Болонья» занимает седьмую строчку, имея в активе 37 баллов. Кроме того, команда в этом сезоне участвовала в розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25, однако коллективу не удалось пробиться в стадию плей-офф.

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Давиде Калабрия Милан Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: ФК Болонья
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