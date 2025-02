ОФИЦИАЛЬНО. Болонья до конца сезона арендовала воспитанника Милана

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия официально стал новым игроком «Болоньи». Футболист перешел в новый коллектив на правах аренды.

По информации пресс-службы клуба будет действовать аренда до конца текущего сезона. Информация о зарплате игрока не уточняется.

Футболист является воспитанником миланского клуба. Начиная с 2015 года, Давиде начал чаще появляться в составе основной команды «дьяволов». За время пребывания в клубе Калабрия отыграл 272 поединка, забив 10 мячей и оформив 21 ассист.

Также правый защитник семь раз выходил в официальных матчах в футболке национальной сборной Италии.

В турнирной таблице Серии А «Болонья» занимает седьмую строчку, имея в активе 37 баллов. Кроме того, команда в этом сезоне участвовала в розыгрыше Лиги чемпионов-2024/25, однако коллективу не удалось пробиться в стадию плей-офф.

