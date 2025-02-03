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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 17:03 |
1003
0

Не смогли договориться. Форвард Динамо мог сменить клуб

Игорь Горбач мог стать игроком шведского «Сириуса»

03 февраля 2025, 17:03 |
1003
0
Не смогли договориться. Форвард Динамо мог сменить клуб
ФК Динамо Киев. Игорь Горбач

Украинский нападающий киевского «Динамо» Игорь Горбач, выступающий на права аренды за луганскую «Зарю», мог перейти в шведский «Сириус», сообщает Сергей Тищенко.

По информации источника, клубы вели переговоры по 20-летнему футболисту, но так и не смогли договорить по сумм трансфера: киевский клуб запросил ту сумму, которую отказалось давать руководство шведского коллектива.

Стоит отметить, что недавно игроком «Сириуса» стал другой украинец – Богдан Милованов.

В текущем сезоне Игорь Горбач провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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