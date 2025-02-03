Не смогли договориться. Форвард Динамо мог сменить клуб

Украинский нападающий киевского «Динамо» Игорь Горбач, выступающий на права аренды за луганскую «Зарю», мог перейти в шведский «Сириус», сообщает Сергей Тищенко.

По информации источника, клубы вели переговоры по 20-летнему футболисту, но так и не смогли договорить по сумм трансфера: киевский клуб запросил ту сумму, которую отказалось давать руководство шведского коллектива.

Стоит отметить, что недавно игроком «Сириуса» стал другой украинец – Богдан Милованов.

В текущем сезоне Игорь Горбач провел 17 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Суркис принял окончательное решение о трансфере Бражко.