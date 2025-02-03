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Англия
03 февраля 2025, 16:37 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:31
1034
1

Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника

Нико Гонсалес в ближайшее время станет игроком АПЛ

03 февраля 2025, 16:37 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:31
1034
1
Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

23-летний испанский полузащитник «Порту» Нико Гонсалес перейдет в «Манчестер Сити».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника клубы согласовали сумму трансфера в 60 миллионов евро.

Нико Гонсалес в этом сезоне сыграл за португальский клуб 17 матчей и забил 5 голов.

Известно, что 40% от суммы продажи получит предыдущий клуб Гонсалеса «Барселона».

«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от лондонского «Арсенала» в 23-м туре АПЛ.

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трансферы Манчестер Сити трансферы АПЛ Порту Фабрицио Романо Нико Гонсалес
Олександр Сільченко Источник: Фабрицио Романо
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RedDevil
Я ху...ею со спирт уа , заголовок на русском , подзогодовок на украинском , статья на русском , где вы берёте этих людей !?)))
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