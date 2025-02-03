Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника
Нико Гонсалес в ближайшее время станет игроком АПЛ
23-летний испанский полузащитник «Порту» Нико Гонсалес перейдет в «Манчестер Сити».
Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника клубы согласовали сумму трансфера в 60 миллионов евро.
Нико Гонсалес в этом сезоне сыграл за португальский клуб 17 матчей и забил 5 голов.
Известно, что 40% от суммы продажи получит предыдущий клуб Гонсалеса «Барселона».
«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от лондонского «Арсенала» в 23-м туре АПЛ.
🚨🔵 EXCLUSIVE: Nico González to Manchester City, here we go! 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025
New midfielder for Pep Guardiola as Man City will pay same amount as release clause worth €60m with different structure.
Nico, allowed to travel for medical and contract signing soon.
Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/bLcpUof9Tq
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