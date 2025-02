Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника

23-летний испанский полузащитник «Порту» Нико Гонсалес перейдет в «Манчестер Сити».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника клубы согласовали сумму трансфера в 60 миллионов евро.

Нико Гонсалес в этом сезоне сыграл за португальский клуб 17 матчей и забил 5 голов.

Известно, что 40% от суммы продажи получит предыдущий клуб Гонсалеса «Барселона».

«Манчестер Сити» потерпел разгромное поражение от лондонского «Арсенала» в 23-м туре АПЛ.

