Радость для клуба АПЛ: после двух отказов будет трансфер форварда Баварии
Тель изменил мнение, а Гехи остается в Кристал Пэлас
По информации британских СМИ, Кристал Пэлас отказал Тоттенхэму, который предложил более 70 миллионов фунтов за центрального защитника Марка Гехи.
Ожидается, что игрок сборной Англии, которого хочет подписать Челси, останется в своей нынешней команде до конца сезона.
Ранее в Тоттенхэм отказался переходить защитник Милана Фикайо Томори, который дал понять не собирается подписывать контракт с лондонцами.
В команду Анже Постекоглу сперва отказался переходить форвард Баварии Матис Тель, хотя клубы уже согласовали переход, но в последний момент игрок изменил мнение.
Сообщается, что 19-летний француз вылетел в Англию для подписания контракта.
Тоттенхэм, учитывая проблемы в АПЛ (14-е место), срочно ищет усиление состава в оборону и атаку.
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