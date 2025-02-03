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Англия
03 февраля 2025, 17:54 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:04
1576
1

Радость для клуба АПЛ: после двух отказов будет трансфер форварда Баварии

Тель изменил мнение, а Гехи остается в Кристал Пэлас

03 февраля 2025, 17:54 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:04
1576
1
Радость для клуба АПЛ: после двух отказов будет трансфер форварда Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

По информации британских СМИ, Кристал Пэлас отказал Тоттенхэму, который предложил более 70 миллионов фунтов за центрального защитника Марка Гехи.

Ожидается, что игрок сборной Англии, которого хочет подписать Челси, останется в своей нынешней команде до конца сезона.

Ранее в Тоттенхэм отказался переходить защитник Милана Фикайо Томори, который дал понять не собирается подписывать контракт с лондонцами.

В команду Анже Постекоглу сперва отказался переходить форвард Баварии Матис Тель, хотя клубы уже согласовали переход, но в последний момент игрок изменил мнение.

Сообщается, что 19-летний француз вылетел в Англию для подписания контракта.

Тоттенхэм, учитывая проблемы в АПЛ (14-е место), срочно ищет усиление состава в оборону и атаку.

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Марк Гехи Фикайо Томори Матис Тель Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Кристал Пэлас
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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pol-55
Тель так собі,невелика *потеря*.
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