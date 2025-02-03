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  4. ФОТО. Зубков прокомментировал трансфер и выбрал новый номер в Трабзонспоре
Турция
03 февраля 2025, 17:31 |
1595
1

ФОТО. Зубков прокомментировал трансфер и выбрал новый номер в Трабзонспоре

Вингер будет играть под 22-м номером

03 февраля 2025, 17:31 |
1595
1
ФОТО. Зубков прокомментировал трансфер и выбрал новый номер в Трабзонспоре
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из Шахтера в Трабзонспор. Игрок коротко прокомментировал переход в состав турецкой команды.

«Хочу поблагодарить всех, кто причастен к трансферу. Я очень рад стать частью Трабзонспора, буду сражаться на поле за болельщиков этой команды. Не могу дождаться, когда начну работу», – сказал Зубков.

Игрок в новой команде выбрал 22-й номер. В Шахтере Александр действовал под 11-м номером, а в сборной – под 20-м.

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Трабзонспор Александр Зубков чемпионат Турции по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Трабзонспор
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Фанькин кот
Бөлексіңғой, Саня, өсе берші тоқтамай! Түрқіяға бұл керемет!
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