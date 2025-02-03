ФОТО. Зубков прокомментировал трансфер и выбрал новый номер в Трабзонспоре

Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из Шахтера в Трабзонспор. Игрок коротко прокомментировал переход в состав турецкой команды.

«Хочу поблагодарить всех, кто причастен к трансферу. Я очень рад стать частью Трабзонспора, буду сражаться на поле за болельщиков этой команды. Не могу дождаться, когда начну работу», – сказал Зубков.

Игрок в новой команде выбрал 22-й номер. В Шахтере Александр действовал под 11-м номером, а в сборной – под 20-м.