Турция03 февраля 2025, 17:31 |
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ФОТО. Зубков прокомментировал трансфер и выбрал новый номер в Трабзонспоре
Вингер будет играть под 22-м номером
03 февраля 2025, 17:31 |
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Вингер сборной Украины Александр Зубков официально перебрался из Шахтера в Трабзонспор. Игрок коротко прокомментировал переход в состав турецкой команды.
«Хочу поблагодарить всех, кто причастен к трансферу. Я очень рад стать частью Трабзонспора, буду сражаться на поле за болельщиков этой команды. Не могу дождаться, когда начну работу», – сказал Зубков.
Игрок в новой команде выбрал 22-й номер. В Шахтере Александр действовал под 11-м номером, а в сборной – под 20-м.
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