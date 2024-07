Проиграл сет 277-й ракетке. Джокович потратил 3 часа на 2-й раунд Уимблдона

2-й номер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) вышел в 1/16 финала Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде серб в четырех сетах переиграл Джейкоба Фирнли (Великобритания, ATP 277) за 3 часа и 2 минуты.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Джейкоб Фирнли (Великобритания) – Новак Джокович (Сербия) [2] – 3:6, 4:6, 7:5, 5:7

Это была первая встреча соперников.

В 1/16 финала Джокович сыграет против Алексея Попырина.

На счету Ноле 7 титулов на Уимблдоне. Новак выигрывал травяной мейджор 4 раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022). В 2023 году Новак проиграл в финале Карлосу Алькарасу.

Jacob Fearnley, take a bow 🇬🇧@DjokerNole and the Centre Court crowd give the 22-year-old Brit a big applause after a great showing at his first #Wimbledon pic.twitter.com/pIdFriy6Ci