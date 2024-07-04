Йозуа КИММИХ: «Нам мог бы добраться более легкий соперник»
Защитник сборной Германии поделился ожиданиями от матча против Испании
Защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:
«Я не знаю, довольны ли испанцы тем, что сыграют с Германией. Нам мог бы достаться более легкий соперник. Но если мы хотим выиграть этот турнир, нам придется пройти через Испанию».
Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.
Ранее капитан сборной Германии Илкай Гюндоган назвал две лучшие сборные Евро-2024.
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