Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йозуа КИММИХ: «Нам мог бы добраться более легкий соперник»
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 09:49 |
346
0

Йозуа КИММИХ: «Нам мог бы добраться более легкий соперник»

Защитник сборной Германии поделился ожиданиями от матча против Испании

04 июля 2024, 09:49 |
346
0
Йозуа КИММИХ: «Нам мог бы добраться более легкий соперник»
УЕФА. Йозуа Киммих

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Я не знаю, довольны ли испанцы тем, что сыграют с Германией. Нам мог бы достаться более легкий соперник. Но если мы хотим выиграть этот турнир, нам придется пройти через Испанию».

Матч Испания – Германия состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени. Место проведения поединка – «MHPArena» в немецком городе Штутгарт.

Ранее капитан сборной Германии Илкай Гюндоган назвал две лучшие сборные Евро-2024.

По теме:
Лидер Ман Сити оценил свою игру за Англию на Евро-2024
Давид РАУМ: «Досрочный финал? Это очень хороший комплимент»
Нагельсманн ввел запрет в сборной Германии. Чего лишены немцы?
сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024 Испания - Германия Йозуа Киммих
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в Динамо
Футбол | 03 июля 2024, 11:48 1
Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в Динамо
Пихаленок рассказал, что ему не в кайф беговые нагрузки в Динамо

Новичок киевской команды – об адаптации в коллективе

Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Футбол | 03 июля 2024, 10:57 3
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Франция. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Opta обновила шансы сборных на триумф перед стартом 1/4 финала ЧЕ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 04.07.2024, 07:43
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Может повторить? Полузащитник Днепра-1 простил долг Днепра
Футбол | 04.07.2024, 09:35
Может повторить? Полузащитник Днепра-1 простил долг Днепра
Может повторить? Полузащитник Днепра-1 простил долг Днепра
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Футбол | 04.07.2024, 08:18
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Шапаренко не хочет переходить в Лацио. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
Находка Хачериди – Брайан Себальос. Комплиментов много, но сомнения есть
02.07.2024, 09:00 16
Футбол
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
Вацко прокомментировал конфликт Зинченко и Реброва
03.07.2024, 20:28 6
Футбол
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 20
Футбол
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
ВИДЕО. Стало известно, что сказал Орбан Реброву на встрече с Зеленским
03.07.2024, 06:55 18
Футбол
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
Румыния – Нидерланды – 0:3. Обидчики Украины были избиты. Видео голов
02.07.2024, 21:39 7
Футбол
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
Нетипичный трансфер. Шахтер продал игрока с сумасшедшим потенциалом
03.07.2024, 10:41 105
Футбол
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
02.07.2024, 22:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем