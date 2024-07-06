Усиление под ЛЧ. Жирона оформит трансфер хавбека Манчестер Юнайтед

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Жирона» близка к трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

Сторонам осталось уладить вопрос бонусов, которые МЮ получит за определенные достижения нидерландца в составе новой команды. О сумме трансфере информации пока нет.

В минувшем сезоне игрок в первой части чемпионата почти не играл, поэтому зимой отправился в аренду в «Айнтрахт», где провел 8 матчей. Немецкий клуб не стал выкупать контракт ван де Бека.

«Жирона» в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.