Усиление под ЛЧ. Жирона оформит трансфер хавбека Манчестер Юнайтед
Ван де Бек может оказаться в одной команде с украинцами
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Жирона» близка к трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.
Сторонам осталось уладить вопрос бонусов, которые МЮ получит за определенные достижения нидерландца в составе новой команды. О сумме трансфере информации пока нет.
В минувшем сезоне игрок в первой части чемпионата почти не играл, поэтому зимой отправился в аренду в «Айнтрахт», где провел 8 матчей. Немецкий клуб не стал выкупать контракт ван де Бека.
«Жирона» в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
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