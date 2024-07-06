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Испания
06 июля 2024, 22:48 | Обновлено 06 июля 2024, 23:33
1969
0

Усиление под ЛЧ. Жирона оформит трансфер хавбека Манчестер Юнайтед

Ван де Бек может оказаться в одной команде с украинцами

06 июля 2024, 22:48 | Обновлено 06 июля 2024, 23:33
1969
0
Усиление под ЛЧ. Жирона оформит трансфер хавбека Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Жирона» близка к трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

Сторонам осталось уладить вопрос бонусов, которые МЮ получит за определенные достижения нидерландца в составе новой команды. О сумме трансфере информации пока нет.

В минувшем сезоне игрок в первой части чемпионата почти не играл, поэтому зимой отправился в аренду в «Айнтрахт», где провел 8 матчей. Немецкий клуб не стал выкупать контракт ван де Бека.

«Жирона» в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

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Донни ван де Бек Манчестер Юнайтед Жирона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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