Эпизод, произошедший в начале второго овертайма вчерашнего четвертьфинального матча ЧЕ-2024 Испания – Германия (2:1, дв.), вызвал немалый резонанс в футбольных кругах Европы.

На 106-й минуте после удара немецкого футболиста по воротам испанцев мяч попал в руку их защитника Марка Кукурельи в штрафной площадке. Английский арбитр Энтони Тейлор нарушения правил не зафиксировал и назначать пенальти не стал. Понятно, что этот спорный момент стал темой номер один в среде болельщиков и экспертов.

Не остался в стороне от упомянутого эпизода и известный в недалеком прошлом арбитр ФИФА Олег Орехов, который высказал свое мнение в комментарии Sport.ua.

– У каждого арбитра есть дополнительная информация. И если не было принято общее решение по назначению одиннадцатиметрового удара, то судейская бригада учли положение руки, расстояние до нее и силу удара, а также возможность избежать контакта между рукой и мячом – и приняли это решение. Есть два варианта: либо все они не понимают и принимают неправильные решения, либо же были методические рекомендации, в соответствии с которыми решение правильное. Хотя если говорить о духе игры, то решение правильное. Мы же не припоминаем штрафной в пользу испанцев на последней минуте первого тайма с соответствующим дисциплинарным решением арбитра – и немцы вдесятером. Так что как-то так...

Ранее другой судейский эксперт также высказался по поводу момента с игрой рукой игрока сборной Испании в четвертьфинальном матче Евро-2024 против немцев.