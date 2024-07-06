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  4. Эксарбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Евро Испания – Германия
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 20:36 |
1303
0

Эксарбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Евро Испания – Германия

Известный бывший арбитр – о спорном моменте в матче четвертьфинала ЧЕ

06 июля 2024, 20:36 |
1303
0
Эксарбитр ФИФА рассказал, был ли пенальти в матче Евро Испания – Германия
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания – Германия

Эпизод, произошедший в начале второго овертайма вчерашнего четвертьфинального матча ЧЕ-2024 Испания – Германия (2:1, дв.), вызвал немалый резонанс в футбольных кругах Европы.

На 106-й минуте после удара немецкого футболиста по воротам испанцев мяч попал в руку их защитника Марка Кукурельи в штрафной площадке. Английский арбитр Энтони Тейлор нарушения правил не зафиксировал и назначать пенальти не стал. Понятно, что этот спорный момент стал темой номер один в среде болельщиков и экспертов.

Не остался в стороне от упомянутого эпизода и известный в недалеком прошлом арбитр ФИФА Олег Орехов, который высказал свое мнение в комментарии Sport.ua.

– У каждого арбитра есть дополнительная информация. И если не было принято общее решение по назначению одиннадцатиметрового удара, то судейская бригада учли положение руки, расстояние до нее и силу удара, а также возможность избежать контакта между рукой и мячом – и приняли это решение. Есть два варианта: либо все они не понимают и принимают неправильные решения, либо же были методические рекомендации, в соответствии с которыми решение правильное. Хотя если говорить о духе игры, то решение правильное. Мы же не припоминаем штрафной в пользу испанцев на последней минуте первого тайма с соответствующим дисциплинарным решением арбитра – и немцы вдесятером. Так что как-то так...

Ранее другой судейский эксперт также высказался по поводу момента с игрой рукой игрока сборной Испании в четвертьфинальном матче Евро-2024 против немцев.

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судейство сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу Евро-2024 Энтони Тейлор Марк Кукурелья Испания - Германия Джамал Мусиала инсайд Олег Орехов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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