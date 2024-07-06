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  4. ВИДЕО. Нидерланды переворачивают ход игры с турками! Забили Де Врей и Гакпо
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 23:40 | Обновлено 06 июля 2024, 23:58
854
0

ВИДЕО. Нидерланды переворачивают ход игры с турками! Забили Де Врей и Гакпо

Голы были забиты на 70-й и 76-й минутах

06 июля 2024, 23:40 | Обновлено 06 июля 2024, 23:58
854
0
ВИДЕО. Нидерланды переворачивают ход игры с турками! Забили Де Врей и Гакпо
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 70-й минуты нидерландцы сумели сравнять счет. Забил центральный защитник Стефан Де Врей, а уже через шесть минут Коди Гакпо вывел «оранжевых» вперед.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.

ВИДЕО. Нидерланды переворачивают ход игры с турками! Забили Де Врей и Гакпо

ГОЛ! Де Врей, 70 мин, 1:1

ГОЛ! Гакпо, 76 мин, 2:1

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Стефан Де Врей видео голов и обзор сборная Турции по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Турция Коди Гакпо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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