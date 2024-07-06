6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

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На 70-й минуты нидерландцы сумели сравнять счет. Забил центральный защитник Стефан Де Врей, а уже через шесть минут Коди Гакпо вывел «оранжевых» вперед.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.

ВИДЕО. Нидерланды переворачивают ход игры с турками! Забили Де Врей и Гакпо

ГОЛ! Де Врей, 70 мин, 1:1

ГОЛ! Гакпо, 76 мин, 2:1