6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

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На 36-й минуте турки вышли вперед. Голом отметился турецкий защитник Самет Акайдын.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.

ВИДЕО. Турки шокируют нидерландцев! Вперед команду вывел Акайдын

ГОЛ! Акайдин, 36 мин, 0:1