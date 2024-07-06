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  4. ВИДЕО. Турки шокируют нидерландцев! Вперед команду вывел Акайдын
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 22:43 | Обновлено 06 июля 2024, 23:58
1627
0

ВИДЕО. Турки шокируют нидерландцев! Вперед команду вывел Акайдын

Первый гол в матче был забит на 36-й минуте

06 июля 2024, 22:43 | Обновлено 06 июля 2024, 23:58
1627
0
ВИДЕО. Турки шокируют нидерландцев! Вперед команду вывел Акайдын
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте турки вышли вперед. Голом отметился турецкий защитник Самет Акайдын.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.

ВИДЕО. Турки шокируют нидерландцев! Вперед команду вывел Акайдын

ГОЛ! Акайдин, 36 мин, 0:1

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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