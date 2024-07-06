Чемпионат Европы06 июля 2024, 22:43 | Обновлено 06 июля 2024, 23:58
1627
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ВИДЕО. Турки шокируют нидерландцев! Вперед команду вывел Акайдын
Первый гол в матче был забит на 36-й минуте
06 июля 2024, 22:43 | Обновлено 06 июля 2024, 23:58
1627
0
6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.
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На 36-й минуте турки вышли вперед. Голом отметился турецкий защитник Самет Акайдын.
Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.
ВИДЕО. Турки шокируют нидерландцев! Вперед команду вывел Акайдын
ГОЛ! Акайдин, 36 мин, 0:1
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