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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 22:33 | Обновлено 06 июля 2024, 22:52
666
0

ФОТО. Эмоции Англии и Швейцарии в матче Евро-2024 с серией пенальти

Тяжелая победа сборной Англии

06 июля 2024, 22:33 | Обновлено 06 июля 2024, 22:52
666
0
ФОТО. Эмоции Англии и Швейцарии в матче Евро-2024 с серией пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии в матче четвертьфинала Евро-2024 сумела обыграть Швейцарию. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее были англичане, которые реализовали все попытки (5:3).

Два тайма встречи прошли почти без моментов, однако команды успели обменяться голами в конце основного времени. Дополнительное время прошло без голов, но Англия намного лучше пробивала пенальти.

Четвертьфинал Евро-2024

Англия – Швейцария – 1:1 (по пенальти 5:3)
Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75

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Голи: Сака, 80 – Емболо, 75

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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