ФОТО. Эмоции Англии и Швейцарии в матче Евро-2024 с серией пенальти

Сборная Англии в матче четвертьфинала Евро-2024 сумела обыграть Швейцарию. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее были англичане, которые реализовали все попытки (5:3).

Два тайма встречи прошли почти без моментов, однако команды успели обменяться голами в конце основного времени. Дополнительное время прошло без голов, но Англия намного лучше пробивала пенальти.

Четвертьфинал Евро-2024

Англия – Швейцария – 1:1 (по пенальти 5:3)

Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75

Голи: Сака, 80 – Емболо, 75