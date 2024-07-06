ФОТО. Эмоции Англии и Швейцарии в матче Евро-2024 с серией пенальти
Тяжелая победа сборной Англии
Сборная Англии в матче четвертьфинала Евро-2024 сумела обыграть Швейцарию. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее были англичане, которые реализовали все попытки (5:3).
Два тайма встречи прошли почти без моментов, однако команды успели обменяться голами в конце основного времени. Дополнительное время прошло без голов, но Англия намного лучше пробивала пенальти.
Четвертьфинал Евро-2024
Англия – Швейцария – 1:1 (по пенальти 5:3)
Голы: Сака, 80 – Эмболо, 75
Голи: Сака, 80 – Емболо, 75
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