Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек объяснила причины сенсационного поражения на Уимблдоне-2024
Уимблдон
06 июля 2024, 23:26 |
2458
0

Свентек объяснила причины сенсационного поражения на Уимблдоне-2024

Ига уступила Юлии Путинцевой в 1/16 финала травяного мейджора

06 июля 2024, 23:26 |
2458
0
Свентек объяснила причины сенсационного поражения на Уимблдоне-2024
Twitter. Ига Свентек

6 июля первая ракетка мира Ига Свентек неожиданно вылетела из Уимблдона-2024, проиграв Юлии Путинцевой.

После завершения встречи полька провела пресс-конференцию, на которой объяснила причины поражения:

– Путинцева сказала, что у нее такое ощущение, будто она выиграла этот матч и взяла этот матч самостоятельно, и дело не в том, что вы играли как-то не так. Что вы думаете?

– Я думаю, что никогда не бывает все только из-за одного человека. Мы же играем теннисный матч. Речь идет и о том, во что я играю. Я полностью позволила ей вернуться в игру во втором сете. Мне не следовало этого делать. Я допустила несколько ошибок. Но она наверняка использовала свой шанс.

– Насколько вы полны решимости однажды выиграть титул Уимблдона? Это что-то, что вы ставите выше других турниров Grand Slam?

– Если бы у меня был еще один Уимблдон через два месяца, я была бы полна решимости и, конечно же, очень сосредоточился бы на работе для этого. Но это будет через год. Я не знаю, что произойдет через год. Я полна решимости на каждом турнире.

Эта часть сезона непростая. Сейчас середина сезона, и мы меняем покрытие. Перейти от одного покрытия, где я чувствую, что играю в лучший теннис в своей жизни, к переходу на другое покрытие, где мне немного сложнее, это непросто. Все это в некотором роде связано с тем, что я не очень хорошо провела время на Уимблдоне, но, опять же, я чувствую, что буду лучше справляться с этим. Если бы у меня было больше энергии на турнире, я бы смогла справиться с этим и сосредоточиться на правильных вещах, – сказала Ига.

Видеообзор матча Ига Свентек – Юлия Путинцева

По теме:
Людмила Киченок без борьбы вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 7 июля
На Уимблдоне-2024 установлен исторический рекорд турнира по суперкамбекам
Ига Свёнтек Юлия Путинцева пресс-конференция Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Футбол | 06 июля 2024, 00:46 63
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции

«Ле бле» вышли в полуфинал Евро-2024

Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Футбол | 06 июля 2024, 01:12 0
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Евро-2024

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 06.07.2024, 10:06
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
Теннис | 06.07.2024, 21:34
Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Теннис | 06.07.2024, 20:05
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Свитолина переиграла 10-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
06.07.2024, 08:06 1
Бокс
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
05.07.2024, 07:23 11
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
06.07.2024, 03:14 4
Футбол
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
Очередная соперница Свитолиной подтвердила свои проблемы со здоровьем
05.07.2024, 04:58
Теннис
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
06.07.2024, 15:40 18
Футбол
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
05.07.2024, 16:30 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем