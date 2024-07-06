Свентек объяснила причины сенсационного поражения на Уимблдоне-2024
Ига уступила Юлии Путинцевой в 1/16 финала травяного мейджора
6 июля первая ракетка мира Ига Свентек неожиданно вылетела из Уимблдона-2024, проиграв Юлии Путинцевой.
После завершения встречи полька провела пресс-конференцию, на которой объяснила причины поражения:
– Путинцева сказала, что у нее такое ощущение, будто она выиграла этот матч и взяла этот матч самостоятельно, и дело не в том, что вы играли как-то не так. Что вы думаете?
– Я думаю, что никогда не бывает все только из-за одного человека. Мы же играем теннисный матч. Речь идет и о том, во что я играю. Я полностью позволила ей вернуться в игру во втором сете. Мне не следовало этого делать. Я допустила несколько ошибок. Но она наверняка использовала свой шанс.
– Насколько вы полны решимости однажды выиграть титул Уимблдона? Это что-то, что вы ставите выше других турниров Grand Slam?
– Если бы у меня был еще один Уимблдон через два месяца, я была бы полна решимости и, конечно же, очень сосредоточился бы на работе для этого. Но это будет через год. Я не знаю, что произойдет через год. Я полна решимости на каждом турнире.
Эта часть сезона непростая. Сейчас середина сезона, и мы меняем покрытие. Перейти от одного покрытия, где я чувствую, что играю в лучший теннис в своей жизни, к переходу на другое покрытие, где мне немного сложнее, это непросто. Все это в некотором роде связано с тем, что я не очень хорошо провела время на Уимблдоне, но, опять же, я чувствую, что буду лучше справляться с этим. Если бы у меня было больше энергии на турнире, я бы смогла справиться с этим и сосредоточиться на правильных вещах, – сказала Ига.
Видеообзор матча Ига Свентек – Юлия Путинцева
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