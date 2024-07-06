УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании

УЕФА поддержал решение арбитра Энтони Тейлора не назначать пенальти в матче четвертьфинала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) за игру рукой испанского защитника Марка Кукурельи.

После удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку, однако УЕФА считает, что рука находилась в естественном положении, а арбитр поступил правильно.

Сообщается, что перед Евро судьи получили новые рекомендации, в которых подчеркивалось, что не стоит назначать пенальти, если рука была в природном положении и находится близко к телу, а не была отставлена в сторону.

Несмотря на критику решения Тейлора, УЕФА не видит ошибки в действиях рефери.