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  4. УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 15:40 | Обновлено 06 июля 2024, 16:09
4315
6

УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании

Тейлор поступил правильно в эпизоде с Кукурельей

06 июля 2024, 15:40 | Обновлено 06 июля 2024, 16:09
4315
6
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА поддержал решение арбитра Энтони Тейлора не назначать пенальти в матче четвертьфинала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) за игру рукой испанского защитника Марка Кукурельи.

После удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку, однако УЕФА считает, что рука находилась в естественном положении, а арбитр поступил правильно.

Сообщается, что перед Евро судьи получили новые рекомендации, в которых подчеркивалось, что не стоит назначать пенальти, если рука была в природном положении и находится близко к телу, а не была отставлена в сторону.

Несмотря на критику решения Тейлора, УЕФА не видит ошибки в действиях рефери.

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УЕФА Энтони Тейлор Испания - Германия сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 6
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zelc006
Британець теж не полюбляє фіолетове волосся! Наш чел!
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+1
Richard Lewis
Наркомани на городі
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0
Василий Гредюшкин
Якщо  хочуть  виправдати  -  знайдуть  як  .   Тут     два  "виправдання "  Перше  і офіційне  -  перед  цим  моментом  був  офсайд   .    І  друге    "рука  в  природьому "  положенні ..  А  те  що  відставленою  рукою  відбив  мяч  який  йшов  у ворота  - то   не  бачили  .  Суддя  виграв  в  Німеччини.
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0
Boodya
Ну ок, якщо вони такий пенальті дадуть хоч колись, клуб якому будуть його пробивати може спокійно йти оскаржувати результат? Попахує вигороджуванням лисого
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0
fedd1979
Хай не звіздять. Такі пенальті даються у 99% випадків, але не іспанцям. Справедливі вони чи ні - інше діло. Але такі вже правила. Мені вони не подобаться, але ж чомусь дають. То чому тут має бути інакше? Бо іспанці? Чи даремно футболісти руки при ударах на них за спину закладують фактично на автоматі? Що значить "природнє"? Є поняття - прижата і така, що не збільшує обєм тіла. А тут мяч взагалі у ствір воріт ішов. Як датчанин черкнув рукою мяча, що навіть не змінив траєкторії - так пенальті...
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0
Володимир
Всё  правильно .
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-1
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