УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Тейлор поступил правильно в эпизоде с Кукурельей
УЕФА поддержал решение арбитра Энтони Тейлора не назначать пенальти в матче четвертьфинала Евро-2024 Испания – Германия (2:1) за игру рукой испанского защитника Марка Кукурельи.
После удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку, однако УЕФА считает, что рука находилась в естественном положении, а арбитр поступил правильно.
Сообщается, что перед Евро судьи получили новые рекомендации, в которых подчеркивалось, что не стоит назначать пенальти, если рука была в природном положении и находится близко к телу, а не была отставлена в сторону.
Несмотря на критику решения Тейлора, УЕФА не видит ошибки в действиях рефери.
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