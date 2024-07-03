Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почти официально. Этан Мбаппе завершает переход в Лилль
Франция
03 июля 2024, 19:54 | Обновлено 03 июля 2024, 19:56
632
0

Почти официально. Этан Мбаппе завершает переход в Лилль

Брат известного француза уже скоро сменит клубную прописку

03 июля 2024, 19:54 | Обновлено 03 июля 2024, 19:56
632
0
Почти официально. Этан Мбаппе завершает переход в Лилль
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан и Этан Мбаппе

Французский «Лилль» подпишет бывшего полузащитника «ПСЖ» Этана Мбаппе.

Об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо. 17-летний француз проходит медицинское обследование, а затем подпишет долгосрочный контракт в качестве нового игрока «Лилля». Трансфер на правах свободного агента должен быть завершен уже в ближайшее время.

Также итальянский журналист отметил, что Этан Мбаппе никогда не участвовал в переговорах с «Реалом», поскольку все внимание было сосредоточено на решении в Лиге 1.

В этом сезоне Этан провел 11 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. G2 объявили о подписании нового игрока
Легенда Боруссии Д может перейти в другой немецкий топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало еще одного полузащитника Днепра-1
Килиан Мбаппе Этан Мбаппе ПСЖ Лилль чемпионат Франции по футболу трансферы трансферы Лиги 1
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга
Футбол | 03 июля 2024, 15:09 63
Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга
Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга

Бартоль Франьич продолжит карьеру в УПЛ

Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Футбол | 03 июля 2024, 06:23 9
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024
Сетка плей-офф. Определены все четвертьфинальные пары Евро-2024

В 1/4 финала 6 июля в 22:00 в Берлине сыграют Нидерланды и Турция

Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала
Футбол | 03.07.2024, 20:10
Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала
Аргентина или Бразилия? Известен фаворит Копа Америка 2024 перед 1/4 финала
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 03.07.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Футбол | 02.07.2024, 21:20
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Первый летний новичок. Манчестер Сити подписывает лидера Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
Стало известно, кто приглашен 3-м возрастным игроком Украины на Олимпиаду
01.07.2024, 20:37 1
Футбол
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
УЕФА может жестко наказать Беллингема за инцидент на Евро. Что случилось?
01.07.2024, 16:11 9
Футбол
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
Португалия – Словения – 0:0 (пен. 3:0). Сухая серия пенальти. Видеообзор
02.07.2024, 01:55
Футбол
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Уоррен оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
02.07.2024, 12:43 2
Бокс
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
Обновлен список фаворитов на Золотой мяч 2024. 16-летний почти обошел Месси
03.07.2024, 08:20 19
Футбол
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
Сборная Румынии установила антирекорд Евро-2024 в матче 1/8 финала
02.07.2024, 21:42 3
Футбол
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком
01.07.2024, 16:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем