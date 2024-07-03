Почти официально. Этан Мбаппе завершает переход в Лилль

Французский «Лилль» подпишет бывшего полузащитника «ПСЖ» Этана Мбаппе.



Об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо. 17-летний француз проходит медицинское обследование, а затем подпишет долгосрочный контракт в качестве нового игрока «Лилля». Трансфер на правах свободного агента должен быть завершен уже в ближайшее время.



Также итальянский журналист отметил, что Этан Мбаппе никогда не участвовал в переговорах с «Реалом», поскольку все внимание было сосредоточено на решении в Лиге 1.

В этом сезоне Этан провел 11 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.