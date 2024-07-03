Почти официально. Этан Мбаппе завершает переход в Лилль
Брат известного француза уже скоро сменит клубную прописку
Французский «Лилль» подпишет бывшего полузащитника «ПСЖ» Этана Мбаппе.
Об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо. 17-летний француз проходит медицинское обследование, а затем подпишет долгосрочный контракт в качестве нового игрока «Лилля». Трансфер на правах свободного агента должен быть завершен уже в ближайшее время.
Также итальянский журналист отметил, что Этан Мбаппе никогда не участвовал в переговорах с «Реалом», поскольку все внимание было сосредоточено на решении в Лиге 1.
В этом сезоне Этан провел 11 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.
🚨🔴 Ethan Mbappé, undergoing medical tests and then signing long term deal as new Lille player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2024
Ethan Mbappé was never part of talks with Real Madrid as full focus was on solution in Ligue1.
Free transfer set to be completed. 🇫🇷 pic.twitter.com/1GODjbSsqc
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