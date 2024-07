Почти официально. Этан Мбаппе завершает переход в Лилль

Французский «Лилль» подпишет бывшего полузащитника «ПСЖ» Этана Мбаппе.



Об этом заявил известный инсайдер Фабрицио Романо. 17-летний француз проходит медицинское обследование, а затем подпишет долгосрочный контракт в качестве нового игрока «Лилля». Трансфер на правах свободного агента должен быть завершен уже в ближайшее время.



Также итальянский журналист отметил, что Этан Мбаппе никогда не участвовал в переговорах с «Реалом», поскольку все внимание было сосредоточено на решении в Лиге 1.

В этом сезоне Этан провел 11 матчей, в которых результативными действиями не отмечался.

🚨🔴 Ethan Mbappé, undergoing medical tests and then signing long term deal as new Lille player.



Ethan Mbappé was never part of talks with Real Madrid as full focus was on solution in Ligue1.



Free transfer set to be completed. 🇫🇷 pic.twitter.com/1GODjbSsqc