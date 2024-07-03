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Теннис
03 июля 2024, 16:55 | Обновлено 03 июля 2024, 16:57
154
0

Возняцки считает, что на Олимпиаде должны начисляться рейтинговые очки

Для экс-первой ракетки мира это важный вопрос

03 июля 2024, 16:55 | Обновлено 03 июля 2024, 16:57
154
0
Возняцки считает, что на Олимпиаде должны начисляться рейтинговые очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки высказалась за начисление рейтинговых очков на Олимпийских играх.

«Это такое грандиозное событие, которое очень много значит. Для меня лично это тоже очень важно.

Я считаю, что за Олимпиаду должны начисляться рейтинговые очки. Параллельно с Олимпийскими играми проходят турниры, на которых начисляются рейтинговые очки, так что нет причин, по которым Олимпиада не должна их начислять, когда на ней выступают лучшие игроки мира», – сказала Возняцки.

В этом году параллельно с Играми в Париже пройдет турнир Citi Open в Вашингтоне, который относится к категории 500 как у мужчин, так и у женщин.

Отметим, что Возняцки примет участие в своих четвертых Олимпийских играх.

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Каролин Возняцки Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач Источник: Ubitennis
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