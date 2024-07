МАМАРДАШВИЛИ: «Я поеду туда только в том случае, если буду играть»

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили рассказал о возможном переходе в «Баварию».



«У «Баварии» играет лучший вратарь в мире. В настоящее время переехать туда невозможно. Я бы поехал туда только в том случае, если буду играть. Если не буду играть, то нет», — рассказал футболист.

Стоит отметить, что Мамардашвили был близок к переходу в «Баварию» год назад. Однако трансфер сорвался в связи с тем, что немецкий коллектив и его нынешний клуб «Валенсия» не смогли договориться о деталях трансфера.



На Евро-2024 сборная Грузии дошла до 1/8 финала, где проиграла Испании со счётом 4:1. 23-летний вратарь на ныне идущем Евро-2024 установил рекорд среди всех вратарей на турнире.

