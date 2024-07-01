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Англия
01 июля 2024, 13:17 | Обновлено 01 июля 2024, 14:43
555
2

Сойдет с рук. Беллингем не будет наказан за жест, а Райс – за конфликт

Игроки сборной Англии «отличились» в матче со Словакией

01 июля 2024, 13:17 | Обновлено 01 июля 2024, 14:43
555
2
Сойдет с рук. Беллингем не будет наказан за жест, а Райс – за конфликт
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитники сборной Англии Джуд Беллингем и Деклан Райс не понесут наказание за свое поведение во время и после матча 1/8 финала чемпионата Европы 2024 со Словакией (2:1 доп. вр.).

Беллингем после того, как на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счет, опустил руку в область паха и отметился непристойным жестом, который был адресован скамейке запасных соперников. За это игрок был обвинен в неуважении.

Что касается Райса, он после игры он вступил в перепалку с кем-то у скамейки запасных сборной Словакии.

Сообщается, что УЕФА еще изучит оба эпизода. Однако, по данным источника, англичане серьезного наказания не понесут.

Напомним, ранее стало известно, что Беллингему покорилось историческое достижение в рядах сборной Англии.

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Джуд Беллингем Евро-2024 сборная Англии по футболу Деклан Райс
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Chunga-Changa
Как по мне, то он показал что он мужик с тестикуламии)
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pol-55
Хороший гравець,а як людина не дуже,таке враження склалось і після спостережень його гри в Реалі,там поруч ішов Великий гравець,брав би приклад.
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