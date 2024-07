Сойдет с рук. Беллингем не будет наказан за жест, а Райс – за конфликт

Полузащитники сборной Англии Джуд Беллингем и Деклан Райс не понесут наказание за свое поведение во время и после матча 1/8 финала чемпионата Европы 2024 со Словакией (2:1 доп. вр.).

Беллингем после того, как на пятой компенсированной минуте основного времени матча сравнял счет, опустил руку в область паха и отметился непристойным жестом, который был адресован скамейке запасных соперников. За это игрок был обвинен в неуважении.

Что касается Райса, он после игры он вступил в перепалку с кем-то у скамейки запасных сборной Словакии.

Сообщается, что УЕФА еще изучит оба эпизода. Однако, по данным источника, англичане серьезного наказания не понесут.

Jude Bellinghams gesture to the Slovakian bench after he scored 👊🇸🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qwlUSa7Ocs