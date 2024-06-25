Анастасия Соболева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне
25 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№193 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.
В первом раунде отбора украинка сразится с Дестани Аявой из Австралии (№193 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Талией Гибсон (№178 WTA) или Яной Фетт (№117 WTA).
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