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  4. Анастасия Соболева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
25 июня 2024, 17:10 | Обновлено 25 июня 2024, 17:16
329
1

Анастасия Соболева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне

25 июня 2024, 17:10 | Обновлено 25 июня 2024, 17:16
329
1
Анастасия Соболева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

25 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№193 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинка сразится с Дестани Аявой из Австралии (№193 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Талией Гибсон (№178 WTA) или Яной Фетт (№117 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Alehandro
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