Анастасия Соболева – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№193 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинка сразится с Дестани Аявой из Австралии (№193 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Талией Гибсон (№178 WTA) или Яной Фетт (№117 WTA).

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