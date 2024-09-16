Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Гвадалахаре и WTA 250 в Монастире.

Чемпионка соревнований в Мексике Магдалена Френх обновила лучшее достижение, поднявшись на 32 позицию. Финалистка Оливия Гадеки вернулась в первую сотню (81 позиция).

Победительница соревнований в Тунисе Сонай Картал дебютировала в первой сотне (96). Финалистка Ребекка Шрамкова чуть-чуть не дотянула до возвращения в топ-100 (102).



Из первой десятки вылетела чешка Барбора Крейчикова, ее место там заняла американка Даниэль Коллинс.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк и Элина Свитолина сохранили позиции. Ангелина Калинина поднялась на 2 строчки, Юлия Стародубцева – на 12, Анастасия Соболева – на 7. На одно место опустились Даяна Ястремская и Леся Цуренко, также немного потеряли Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Александра Олейникова, Катерина Байндл, и Катерина Володько. Вероника Подрез приблизилась к своему пиковому рейтингу – 427 (рекорд 426).

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась на пятом месте, Надежда Киченок, Марта Костюк, Даяна Ястремская и сестры Колб немного опустились. Немного улучшилось положение Юлии Стародубцевой.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В топ-8 Чемпионской гонки обошлось без изменений.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке спрогрессировала только Юлия Стародубцева. Костюк и Свитолина остались на своих местах, остальные немного опустились.

Украинки в Чемпионской гонке WTA