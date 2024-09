Обидчица Стародубцевой впервые выиграла трофей на уровне WTA 250

15 сентября состоялся финал хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В решающем матче британка Сонай Картал (WTA 151) в двух сетах переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (WTA 136) за 2 часа.

WTA 250 Монастир. Хард. Финал

Сонай Картал (Великобритания) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 7:5

Это была вторая встреча соперниц. Сонай сравняла счет, 1:1.

Картал впервые в карьере выиграла трофей на уровне WTA. С понедельника она дебютирует в топ-100 мирового рейтинга.

Отметим, что в четвертьфинале 250-тысячника в Тунисе британская теннисистка выиграла у украинки Юлии Стародубцевой.

You always remember your first ✨🏆✨ Qualifier Sonay Kartal captures her maiden Hologic WTA Tour title in Monastir after defeating Sramkova 6-3, 7-5! #JasminOpenByLilas pic.twitter.com/lIpZpTurWa

⭐️ The CHAMP is here ⭐️



Sonay Kartal becomes the first qualifier to win a WTA singles title this season! #JasminOpenByLilas pic.twitter.com/BQEdjAgy98