Известна чемпионка турнира WTA 500 в Мексике. В финале играла 152-я ракетка
Трофей на соревнованиях в Гвадалахаре завоевала Магдалена Френ, обыграв Оливию Гадеки
В ночь на 16 сентября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).
В решающем поединке трофей разыграли Магдалена Френх (Польша, WTA 43) и Оливия Гадеки (Австралия, WTA 152). Победу в двух сетах одержала полька за 1 час и 58 минут.
WTA 500 Гвадалахара. Хард. Финал
Магдалена Френх (Польша) [5] – Оливия Гадеки (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:4
Это была первая встреча соперниц.
Френх впервые в карьере выиграла трофей на уровне WTA. Она стала четвертой представительницей Польши после Иги Свентек, Агнешки Радваньской и Магды Линетт, которой удалось завоевать титул в женском профессиональном Туре.
Магдалена поднялась на 32-ю позицию в мировом рейтинге, что является ее личным рекордом.
Напомним, что на кортах Гвадалахары приняла участие и украинка Ангелина Калинина. Она вылетела уже в 1-м раунде, уступив Ренате Сарасуа.
The fourth Polish woman to win a singles title this century:— wta (@WTA) September 16, 2024
🇵🇱 Agnieszka Radwanska
🇵🇱 Magda Linette
🇵🇱 Iga Swiatek
🇵🇱 Magdalena Frech pic.twitter.com/Oqh62IqJIJ
a winner from the WINNER 🤩@MFrech97 | #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/X1JkVu9Pks— wta (@WTA) September 16, 2024
Time for a 𝒻𝒾𝑒𝓈𝓉𝒶 🎊@MFrech97 | #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/V9YvVzeHYk— wta (@WTA) September 16, 2024
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