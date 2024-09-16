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  4. Известна чемпионка турнира WTA 500 в Мексике. В финале играла 152-я ракетка
WTA
16 сентября 2024, 07:24 |
177
0

Известна чемпионка турнира WTA 500 в Мексике. В финале играла 152-я ракетка

Трофей на соревнованиях в Гвадалахаре завоевала Магдалена Френ, обыграв Оливию Гадеки

16 сентября 2024, 07:24 |
177
0
Известна чемпионка турнира WTA 500 в Мексике. В финале играла 152-я ракетка
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливия Гадеки и Магдалена Фрех

В ночь на 16 сентября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

В решающем поединке трофей разыграли Магдалена Френх (Польша, WTA 43) и Оливия Гадеки (Австралия, WTA 152). Победу в двух сетах одержала полька за 1 час и 58 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Хард. Финал

Магдалена Френх (Польша) [5] – Оливия Гадеки (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Френх впервые в карьере выиграла трофей на уровне WTA. Она стала четвертой представительницей Польши после Иги Свентек, Агнешки Радваньской и Магды Линетт, которой удалось завоевать титул в женском профессиональном Туре.

Магдалена поднялась на 32-ю позицию в мировом рейтинге, что является ее личным рекордом.

Напомним, что на кортах Гвадалахары приняла участие и украинка Ангелина Калинина. Она вылетела уже в 1-м раунде, уступив Ренате Сарасуа.

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Магдалена Френх Оливия Гадеки WTA Гвадалахара
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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