Известна чемпионка турнира WTA 500 в Мексике. В финале играла 152-я ракетка

В ночь на 16 сентября состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика).

В решающем поединке трофей разыграли Магдалена Френх (Польша, WTA 43) и Оливия Гадеки (Австралия, WTA 152). Победу в двух сетах одержала полька за 1 час и 58 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Хард. Финал

Магдалена Френх (Польша) [5] – Оливия Гадеки (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Френх впервые в карьере выиграла трофей на уровне WTA. Она стала четвертой представительницей Польши после Иги Свентек, Агнешки Радваньской и Магды Линетт, которой удалось завоевать титул в женском профессиональном Туре.

Магдалена поднялась на 32-ю позицию в мировом рейтинге, что является ее личным рекордом.

Напомним, что на кортах Гвадалахары приняла участие и украинка Ангелина Калинина. Она вылетела уже в 1-м раунде, уступив Ренате Сарасуа.

The fourth Polish woman to win a singles title this century:



🇵🇱 Agnieszka Radwanska

🇵🇱 Magda Linette

🇵🇱 Iga Swiatek

🇵🇱 Magdalena Frech pic.twitter.com/Oqh62IqJIJ