Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может пропустить два ближайших матча своей команды из-за проблем со здоровьем.

Украинский футболист длительное время борется с воспалением колена, чувствует дискомфорт и не готов проводить на поле 90 минут.

«Довбик уже пять месяцев страдает из-за болезни колена, что не позволяет ему набрать оптимальную форму. Он выходил на поле только благодаря специальным сеансам терапии, которые позволили немного облегчить боль.

Артем полон решимости помочь команде в ближайших матчах, однако тренерский штаб считает, что футболисту нужно восстановиться. Практически нет никаких шансов, что зрители увидят Довбика в матче с «Порту» в Лиге Европы.

Кроме того, украинец рискует не сыграть и против «Пармы» в Серии А. Есть небольшой вариант, что в чемпионате он попадет на скамейку запасных», – сообщает источник.

13 февраля римский клуб сыграет на выезде против «Порту» в матче 1/16 финала Лиги Европы.