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Италия
12 февраля 2025, 13:59 |
1579
3

Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику

Украинский форвард продолжает бороться с воспалением колена

12 февраля 2025, 13:59 |
1579
3
Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может пропустить два ближайших матча своей команды из-за проблем со здоровьем.

Украинский футболист длительное время борется с воспалением колена, чувствует дискомфорт и не готов проводить на поле 90 минут.

«Довбик уже пять месяцев страдает из-за болезни колена, что не позволяет ему набрать оптимальную форму. Он выходил на поле только благодаря специальным сеансам терапии, которые позволили немного облегчить боль.

Артем полон решимости помочь команде в ближайших матчах, однако тренерский штаб считает, что футболисту нужно восстановиться. Практически нет никаких шансов, что зрители увидят Довбика в матче с «Порту» в Лиге Европы.

Кроме того, украинец рискует не сыграть и против «Пармы» в Серии А. Есть небольшой вариант, что в чемпионате он попадет на скамейку запасных», – сообщает источник.

13 февраля римский клуб сыграет на выезде против «Порту» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Парма Лига Европы Порту Порту - Рома Артем Довбик травма
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Victor673256ua
Якщо є проблема зі здоров'ям, то її треба вирішувати, щоб не було ускладнень. Довбик вже чимало ігор через коліно пропустив, в тому числі і за збірну
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Первый Среди Равных
Я думаю Артем дуже сильно допоможе Ромі якщо відправиться на лікування, бажано якомога надовше.
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0
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