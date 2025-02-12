Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе

11 февраля состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе и были определены пары 3-го раунда.

Первая ракетка Украины Марта Костюк сенсационно одолела Коко Гауфф. Далее украинка сыграет против Магды Линетт, которая в польском дерби прошла Магдалену Френх.

Еще одна представительница Украины Элина Свитолина не сумела переиграть Джессику Пегулу. Следующей соперницей американки будет Дарья Касаткина. «Нейтралка» справилась с Элиной Аванесян.

Первая ракетка мира Арина Соболенко покинула турнир. Она в статусе фаворитка уступила Екатерине Александровой, которая в 1/8 финала встретится с Элизе Мертенс.

WTA 1000 Доха. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Элизе Мертенс

Дарья Касаткина [10] – Джессика Пегула [6]

Марта Костюк – Магда Линетт

Аманда Анисимова – Лейла Фернандес

Нижняя часть сетки

Онс Жабер – София Кенин

Алена Остапенко – Жасмин Паолини [4]

Елена Рыбакина [5] – Ребекка Щрамкова

Линда Носкова – Ига Свентек [2]