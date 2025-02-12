Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе
Марта справилась с Коко Гауфф, Элина проиграла Джессика Пегуле, Арина Соболенко вылетела
11 февраля состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе и были определены пары 3-го раунда.
Первая ракетка Украины Марта Костюк сенсационно одолела Коко Гауфф. Далее украинка сыграет против Магды Линетт, которая в польском дерби прошла Магдалену Френх.
Еще одна представительница Украины Элина Свитолина не сумела переиграть Джессику Пегулу. Следующей соперницей американки будет Дарья Касаткина. «Нейтралка» справилась с Элиной Аванесян.
Первая ракетка мира Арина Соболенко покинула турнир. Она в статусе фаворитка уступила Екатерине Александровой, которая в 1/8 финала встретится с Элизе Мертенс.
WTA 1000 Доха. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Екатерина Александрова – Элизе Мертенс
Дарья Касаткина [10] – Джессика Пегула [6]
Марта Костюк – Магда Линетт
Аманда Анисимова – Лейла Фернандес
Нижняя часть сетки
Онс Жабер – София Кенин
Алена Остапенко – Жасмин Паолини [4]
Елена Рыбакина [5] – Ребекка Щрамкова
Линда Носкова – Ига Свентек [2]
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