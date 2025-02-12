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  4. Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе
WTA
12 февраля 2025, 10:01 |
2079
0

Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе

Марта справилась с Коко Гауфф, Элина проиграла Джессика Пегуле, Арина Соболенко вылетела

12 февраля 2025, 10:01 |
2079
0
Без Свитолиной, но с Костюк. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 февраля состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе и были определены пары 3-го раунда.

Первая ракетка Украины Марта Костюк сенсационно одолела Коко Гауфф. Далее украинка сыграет против Магды Линетт, которая в польском дерби прошла Магдалену Френх.

Еще одна представительница Украины Элина Свитолина не сумела переиграть Джессику Пегулу. Следующей соперницей американки будет Дарья Касаткина. «Нейтралка» справилась с Элиной Аванесян.

Первая ракетка мира Арина Соболенко покинула турнир. Она в статусе фаворитка уступила Екатерине Александровой, которая в 1/8 финала встретится с Элизе Мертенс.

WTA 1000 Доха. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Элизе Мертенс
Дарья Касаткина [10] – Джессика Пегула [6]

Марта Костюк – Магда Линетт
Аманда Анисимова – Лейла Фернандес

Нижняя часть сетки

Онс Жабер – София Кенин
Алена Остапенко – Жасмин Паолини [4]

Елена Рыбакина [5] – Ребекка Щрамкова
Линда Носкова – Ига Свентек [2]

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Элина Свитолина Марта Костюк WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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