Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В трехчасовом польском дерби определена следующая соперница Костюк в Дохе
WTA
11 февраля 2025, 21:10 |
1161
1

В трехчасовом польском дерби определена следующая соперница Костюк в Дохе

Магда Линетт переиграла Магдлену Френху в трех сетах в 1/16 финала тысячника

11 февраля 2025, 21:10 |
1161
1
В трехчасовом польском дерби определена следующая соперница Костюк в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

За выход в четвертьфинал украинка поборется против Магды Линетт (WTA 36), которая в польском дерби одолела в трех сетах Магделену Френх (WTA 28) за 2 часа и 55 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Магда Линетт (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 7:5, 5:7, 6:4

Линетт и Френх провели третье очное противостояние. Линетт выиграла второй матч.

Ранее Костюк и Линетт играли между собой только один раз. В 2023 году в 1/16 финала соревнований в Сан-Диего украинка одержала победу со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Магда, помимо Магдалены, в Катаре также прошла Веронику Кудерметову. У Марты победы над Зейнеп Сонмез и Коко Гауфф.

По теме:
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Боролась до конца. Видеообзор матча
Первая ракетка мира Соболенко вылетела из супертурнира в Дохе
В Катаре осталась только одна украинка. Людмила Киченок покинула тысячник
Магда Линетт Магдалена Френх WTA Доха Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?
Теннис | 11 февраля 2025, 18:46 3
Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?
Костюк добыла 9-ю победу над соперницей из топ-10. Сколько у Свитолиной?

Марта переиграла третью ракетку мира Коко Гауфф в 1/16 финала турнира в Дохе

Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Футбол | 11 февраля 2025, 08:24 1
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси

Легендарный хавбек выбрал бразильца Роналдо

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
Футбол | 11.02.2025, 17:47
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Бокс | 11.02.2025, 07:49
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Футбол | 10.02.2025, 21:47
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Сподіваюся завтра Марта буде виглядати більш свіжою за Магду.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
09.02.2025, 17:01
Хоккей
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
10.02.2025, 12:06 1
Футбол
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 4
Футбол
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
10.02.2025, 02:14
Бокс
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 4
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем