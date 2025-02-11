В трехчасовом польском дерби определена следующая соперница Костюк в Дохе
Магда Линетт переиграла Магдлену Френху в трех сетах в 1/16 финала тысячника
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
За выход в четвертьфинал украинка поборется против Магды Линетт (WTA 36), которая в польском дерби одолела в трех сетах Магделену Френх (WTA 28) за 2 часа и 55 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала
Магда Линетт (Польша) – Магдалена Френх (Польша) – 7:5, 5:7, 6:4
Линетт и Френх провели третье очное противостояние. Линетт выиграла второй матч.
Ранее Костюк и Линетт играли между собой только один раз. В 2023 году в 1/16 финала соревнований в Сан-Диего украинка одержала победу со счетом 6:2, 7:6 (7:5).
Магда, помимо Магдалены, в Катаре также прошла Веронику Кудерметову. У Марты победы над Зейнеп Сонмез и Коко Гауфф.
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