WTA12 сентября 2023, 23:52 |
659
11
Костюк стартовала с победы на турнире в Сан-Диего, прервав серию поражений
Марта в двух сетах переиграла Магду Линетт
12 сентября 2023, 23:52 |
659
11
Украинская теннисистка Марта Костюк (№45 WTA) начала с победы выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В первом раунде украинка обыграла польку Магду Линетт (№24 WTA).
Сан-Диего. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 7:6(5)
Это была первая встреча теннисисток. Марта прервала серию из четырех поражений подряд.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Беатрис Хаддад Майи (№20 WTA) или Лейлы Фернандес (№74 WTA).
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Комментарии 11
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Хоть Марта сегодня порадовала... Причём приятно удивила с сильной соперницей
Показать Скрыть 4 ответа
Марту з перемогою. Лінет підходить Марті по стилю гри. Лінет якось ухитрилася дійти до півфіналу АО, але зараз вона далеко не така сильна, якраз рівна з Мартою. Тягнула в захисті Марта сьогодні красиво, але подавати треба.
Показать Скрыть 2 ответа
молодець,"подсолодила"поразку в футболі.Марта у 2 сеті нервувала,но суперниця нервувала ще більше.Бажаю Марті не зупинятися і далі вигравати!
Трос наприкінці другого сету два рази Марті допоміг - один раз при її ударі, а другий раз, здається, при останньому ударі Магди.
Обидві суперниці не у формі, але все-таки Лінетт - не дівчинка для биття, особливо для нинішньої Марти. Нарешті Марта показала більш атакуючий теніс і настріляла чимало хороших вінерсів. Але інші проблеми залишилися сталими. Подача, прості помилки на важливих м'ячах. Подивимось, хто буде далі. Обидві можливі суперниці небезпечніші, ніж Лінетт, але вони теж не в ідеальній формі.
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