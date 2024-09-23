Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, личный рекорд Стародубцевой
Мария Саккари вылетела из первой десятки
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Сеуле и WTA 250 в Хуахине.
В Южной Корее победительницей стала Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Она поднялась с 17-й строчки на 12-ю.
В Таиланде лучшей была Ребекка Шрамкова, словачка обновила личный рекорд в мировом рейтинге – 61-я позиция.
Из топ-10 вылетела Мария Саккари, теперь она занимает 17-ю строчку.
Топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк сохранила 18-ю строчку, Даяна Ястремская также осталась на своей позиции. Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Вероника Подрез немного поднялись в рейтинге. У Стародубцевой – обновление личного рекорда. Катарина Завацкая, Анастасия Соболева, Александра Олейникова, Катерина Байндл и Катерина Володько опустились на несколько мест.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок в очередной раз переписала историю украинского парного тенниса, поднявшись на третью строчку мирового рейтинга, это рекордный показатель. В одиночном рейтинге так высоко была только Элина Свитолина.
Надежда Киченок и Марта Костюк сохранили позиции в парном рейтинге. Положение Калининой и Стародубцевой немного улучшилось, сестры Колб покинули вторую сотню.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке среди лидеров без изменений. Дарья Касаткина после выхода в финал в Сеуле поднялась на 10-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA
Костюк поднялась на 14-ю строчку в Чемпионской гонке, у всех остальных либо без изменений, либо небольшое движение вниз.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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