Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, личный рекорд Стародубцевой

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 500 в Сеуле и WTA 250 в Хуахине.

В Южной Корее победительницей стала Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Она поднялась с 17-й строчки на 12-ю.

В Таиланде лучшей была Ребекка Шрамкова, словачка обновила личный рекорд в мировом рейтинге – 61-я позиция.

Из топ-10 вылетела Мария Саккари, теперь она занимает 17-ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк сохранила 18-ю строчку, Даяна Ястремская также осталась на своей позиции. Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Вероника Подрез немного поднялись в рейтинге. У Стародубцевой – обновление личного рекорда. Катарина Завацкая, Анастасия Соболева, Александра Олейникова, Катерина Байндл и Катерина Володько опустились на несколько мест.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок в очередной раз переписала историю украинского парного тенниса, поднявшись на третью строчку мирового рейтинга, это рекордный показатель. В одиночном рейтинге так высоко была только Элина Свитолина.

Надежда Киченок и Марта Костюк сохранили позиции в парном рейтинге. Положение Калининой и Стародубцевой немного улучшилось, сестры Колб покинули вторую сотню.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке среди лидеров без изменений. Дарья Касаткина после выхода в финал в Сеуле поднялась на 10-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Костюк поднялась на 14-ю строчку в Чемпионской гонке, у всех остальных либо без изменений, либо небольшое движение вниз.

Украинки в Чемпионской гонке WTA