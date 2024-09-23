Киченок установила национальный рекорд и повторила достижение Свитолиной

Украинская теннисистка Людмила Киченок поднялась на третью позицию в мировом рейтинге для парных игроков.

Украинка улучшила на две строчки свою рекордную позицию, на которую она поднялась после победы на Открытом чемпионате США вместе с Аленой Остапенко из Латвии.

Результат Людмилы Киченок – это новый национальный рекорд для парного тенниса и повторение абсолютного рейтингового рекорда для украинского тенниса в целом. Как известно, Элина Свитолина в сентябре 2017 года была на третьем месте одиночного рейтинга WTA.

Людмила Киченок за свою карьеру выиграла 11 парных титулов WTA, что также является национальным рекордом для парного тенниса. Среди прочего у нее один титул Grand Slam (US Open-2024) и один WTA 1000 (Цинциннати-2022). На счету Людмилы также есть титул Grand Slam в миксте (Уимблдон-2023).

Ранее Людмила Киченок рассказала, какая суперсила есть у ее напарницы.