Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок установила национальный рекорд и повторила достижение Свитолиной
WTA
23 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:57
1080
1

Киченок установила национальный рекорд и повторила достижение Свитолиной

Людмила отныне третья ракетка мира в парном разряде

23 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:57
1080
1
Киченок установила национальный рекорд и повторила достижение Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок поднялась на третью позицию в мировом рейтинге для парных игроков.

Украинка улучшила на две строчки свою рекордную позицию, на которую она поднялась после победы на Открытом чемпионате США вместе с Аленой Остапенко из Латвии.

Результат Людмилы Киченок – это новый национальный рекорд для парного тенниса и повторение абсолютного рейтингового рекорда для украинского тенниса в целом. Как известно, Элина Свитолина в сентябре 2017 года была на третьем месте одиночного рейтинга WTA.

Людмила Киченок за свою карьеру выиграла 11 парных титулов WTA, что также является национальным рекордом для парного тенниса. Среди прочего у нее один титул Grand Slam (US Open-2024) и один WTA 1000 (Цинциннати-2022). На счету Людмилы также есть титул Grand Slam в миксте (Уимблдон-2023).

Ранее Людмила Киченок рассказала, какая суперсила есть у ее напарницы.

По теме:
Рейтинг WTA. Национальный рекорд Киченок, личный рекорд Стародубцевой
Холанд в битве с Арсеналом установил рекорд результативности АПЛ
В Юношеской лиге УЕФА обновлен возрастной голевой рекорд
Людмила Киченок рекорд Элина Свитолина Алена Остапенко рейтинг WTA
Юрій Остроумов Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Бокс | 23 сентября 2024, 08:27 4
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»

Именитый британец высказался о Даниэле

ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
Футбол | 22 сентября 2024, 19:27 65
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А

Артем отличился в матче против Удинезе на 19-й минуте

ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
Бокс | 22.09.2024, 11:43
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
Бокс | 22.09.2024, 14:24
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
Звездный игрок в одиночку вытащил команду! Известны чемпионы Кубка Лейвера
Теннис | 23.09.2024, 04:47
Звездный игрок в одиночку вытащил команду! Известны чемпионы Кубка Лейвера
Звездный игрок в одиночку вытащил команду! Известны чемпионы Кубка Лейвера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Все це, звісно, класно, але ставити Кіченок за досягненнями на один щабель з Еліною просто смішно. Одиночний і парний теніс - це абсолютно різні світи. Приблизно як Олімпіада і Паралімпіада.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 23
Футбол
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
22.09.2024, 08:05 4
Бокс
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
21.09.2024, 22:16 18
Футбол
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
21.09.2024, 08:58 6
Бокс
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
22.09.2024, 21:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем