Людмила Киченок рассказала, какая суперсила есть у ее напарницы

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала о завоевании исторического титула на US Open и о суперсиле партнерши Алены Остапенко.

«Сразу после финала меня переполняли ощущения счастья и радости. Это такое удовольствие, когда твоя работа приносит плоды. Если вспоминать путь, который мы прошли, то самыми сложными были матч третьего круга и финал.

Были ли какие-то особые знаки, что мы победим? Я вообще не очень суеверный человек, но на соревнованиях, когда ты выигрываешь первый матч, то обычно весь турнир потом делаешь одну и ту же рутину

У Алены нет авторитетов и это ее суперсила, на мой взгляд. Ну и конечно, как игрок, она тоже очень сильная», – сказала Людмила.