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  4. Людмила Киченок рассказала, какая суперсила есть у ее напарницы
US Open
11 сентября 2024, 14:50 |
170
0

Людмила Киченок рассказала, какая суперсила есть у ее напарницы

Люда – о победе на US Open в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко

11 сентября 2024, 14:50 |
170
0
Людмила Киченок рассказала, какая суперсила есть у ее напарницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала о завоевании исторического титула на US Open и о суперсиле партнерши Алены Остапенко.

«Сразу после финала меня переполняли ощущения счастья и радости. Это такое удовольствие, когда твоя работа приносит плоды. Если вспоминать путь, который мы прошли, то самыми сложными были матч третьего круга и финал.

Были ли какие-то особые знаки, что мы победим? Я вообще не очень суеверный человек, но на соревнованиях, когда ты выигрываешь первый матч, то обычно весь турнир потом делаешь одну и ту же рутину

У Алены нет авторитетов и это ее суперсила, на мой взгляд. Ну и конечно, как игрок, она тоже очень сильная», – сказала Людмила.

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Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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