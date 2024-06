Сваток объяснил, почему решил присоединиться к клубу из MLS

24 июня американский клуб «Остин», который выступает в высшей лиге страны MLS, официально объявил о подписании 29-летнего центрального защитника Александра Сватка из «Днепра-1».

Пресс-служба «Остина» опубликовала слова Сватка после подписания контракта:

«Остин меня привлек своими амбициями. Чувствуется желанием создать сильную команду, которой гордился бы город. Я хочу принять в этом участие», – сказал Александр.

«Александр – это защитник, который в своих предыдущих клубах демонстрировал настоящее лидерство. Он присоединится к нам после завершения Евро-2024 и придаст физическую силу нашей защитной линии», – заявил спортивный директор клуба Родольфо Боррелл.

Сумма трансфера не сообщается. Соглашение рассчитано на 3,5 года с опцией продления еще на сезон.

A message to the VERDE faithful from Oleksandr! 🗣️ pic.twitter.com/HJs7RVi7iy