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Major League Soccer
24 июня 2024, 20:26 | Обновлено 24 июня 2024, 20:29
1709
0

Сваток объяснил, почему решил присоединиться к клубу из MLS

24 июня «Остин» официально объявил о подписании Александра из «Днепра-1»

24 июня 2024, 20:26 | Обновлено 24 июня 2024, 20:29
1709
0
Сваток объяснил, почему решил присоединиться к клубу из MLS
Александр Сваток

24 июня американский клуб «Остин», который выступает в высшей лиге страны MLS, официально объявил о подписании 29-летнего центрального защитника Александра Сватка из «Днепра-1».

Пресс-служба «Остина» опубликовала слова Сватка после подписания контракта:

«Остин меня привлек своими амбициями. Чувствуется желанием создать сильную команду, которой гордился бы город. Я хочу принять в этом участие», – сказал Александр.

«Александр – это защитник, который в своих предыдущих клубах демонстрировал настоящее лидерство. Он присоединится к нам после завершения Евро-2024 и придаст физическую силу нашей защитной линии», – заявил спортивный директор клуба Родольфо Боррелл.

Сумма трансфера не сообщается. Соглашение рассчитано на 3,5 года с опцией продления еще на сезон.

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Александр Сваток Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы УПЛ Днепр-1
Даниил Агарков Источник
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