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Франция
23 июня 2024, 13:55 | Обновлено 23 июня 2024, 14:35
405
0

Экс-игрок Барселоны хочет покинуть ПСЖ

В борьбу за Хави Симонса уже выстроилась очередь клубов

23 июня 2024, 13:55 | Обновлено 23 июня 2024, 14:35
405
0
Экс-игрок Барселоны хочет покинуть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс официально сообщил Пари Сен-Жермен о своём намерении покинуть клуб этим летом.

Об этом уведомил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. 21-летний нидерландец хотел бы покинуть парижский клуб. «ПСЖ» согласны отпустить игрока, но только при одном условии: это будет аренда до июня 2025 года. Бавария и РБ Лейпциг, которые активно пытаются подписать Хави Симонса, были уведомлены об условиях парижского клуба. Окончательное решение будет принято после Евро.

Хави Симонс является воспитанником Барселоны. Весной ходили слухи о его переходе в каталонский клуб.

Сезон 2023/24 нидерландец провёл в «Лейпциге», выступая там на правах аренды. За 43 проведённых в футболке немцев матча, Хави забил 10 голов и отдал 15 ассистов. Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет €80 млн.

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Барселона трансферы РБ Лейпциг ПСЖ трансферы Лиги 1 Хави Симонс трансферы Бундеслиги Бавария Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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