Перспективный нападающий Барселоны может стать одноклубником Мудрика

Английский «Челси» и немецкая «Бавария» проявляют интерес к молодому нападающему «Барселоны» Марку Гию.

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. 18-летний испанский нападающий доступен за клаусулу в размере €6 млн. Однако Барселона, несмотря на растущий к игроку интерес, хотела бы оставить оставить Гию и планирует обсудить новый контракт.

В сезоне 2023/2024 воспитанник «Барселоны» провёл за основную команду 7 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. Трансферная стоимость игрока на портале Transfermarkt равняется 7,50 млн €.

За лондонский «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, куда он перешёл в январе 2023 года за 100 млн евро (с учётом бонусов).

🚨🔵🔴 Chelsea and Bayern are both showing interest in Barça striker Marc Guiu, available for €6m release clause.



Barcelona still want to keep Guiu with new deal to be discussed but interest now growing.



Chelsea, exploring move for Guiu as @GuillemBalague reported. pic.twitter.com/Thgxr3nTHd