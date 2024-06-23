Чемпионат Европы23 июня 2024, 05:01 | Обновлено 23 июня 2024, 05:16
28
0
Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 июня в 22:00 поединок Евро-2024
23 июня 2024, 05:01 | Обновлено 23 июня 2024, 05:16
28
0
В воскресенье, 23 июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Венгрии. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Шотландия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Megogo.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июня 2024, 02:33 0
Украинцем интересуется «Атлетико»
Футбол | 22 июня 2024, 18:07 7
Георги Мамардашвили сделал 11 сейвов в матче против Чехии
Футбол | 22.06.2024, 09:28
Футбол | 22.06.2024, 07:22
Футбол | 22.06.2024, 23:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2024, 20:55 16
21.06.2024, 19:57 4
21.06.2024, 20:27 11
21.06.2024, 18:29 36
21.06.2024, 17:50 304
21.06.2024, 16:23 15
21.06.2024, 13:10 91
21.06.2024, 18:30 18