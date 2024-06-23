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Евро
Шотландия
23.06.2024 22:00 - : -
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 05:01 | Обновлено 23 июня 2024, 05:16
28
0

Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 июня в 22:00 поединок Евро-2024

23 июня 2024, 05:01 | Обновлено 23 июня 2024, 05:16
28
0
Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Венгрии. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Шотландия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Megogo.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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