Шотландия – Венгрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Венгрии. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Шотландия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе Megogo.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.