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Первая лига
Металлист
28.09.2024 15:30 - : -
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
28 сентября 2024, 14:00 |
171
0

Буковина – Минай, Эпицентр – Подолье, Металлист – Прикарпатье Смотреть LIVE

Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Первой лиги

28 сентября 2024, 14:00 |
171
0
Буковина – Минай, Эпицентр – Подолье, Металлист – Прикарпатье Смотреть LIVE
ФК Металлист Харьков

27 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 9-й тур, 27 сентября

  • 13:00. Буковина Черновцы – Минай
  • 14:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Подолье Хмельницкий
  • 15:30. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск

Турнирная таблица

13:00. Буковина Черновцы – Минай

14:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Подолье Хмельницкий

15:30. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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