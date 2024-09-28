28.09.2024 15:30 - : -
Украина. Первая лига28 сентября 2024, 14:00 |
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Буковина – Минай, Эпицентр – Подолье, Металлист – Прикарпатье Смотреть LIVE
Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 9-го тура Первой лиги
28 сентября 2024, 14:00 |
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27 сентября проходят поединки 9-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 9-й тур, 27 сентября
- 13:00. Буковина Черновцы – Минай
- 14:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Подолье Хмельницкий
- 15:30. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск
Турнирная таблица
13:00. Буковина Черновцы – Минай
14:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Подолье Хмельницкий
15:30. Металлист Харьков – Прикарпатье Ивано-Франковск
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