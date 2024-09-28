ЛЮБЕНОВИЧ: «Мы видели, что все хотели, все ребята старались»
Похоже сербский наставник закарпатского клуба не переживает из-за серии неудач
На послематчевой пресс-конференции сербский наставник «Миная» Желько Любенович сообщил, что остался доволен действиями своих подопечных во втором тайме. Закарпатская команда играла на выезде против черновицкой «Буковины» и в итоге уступила со счетом 1:2.
«Поздравляю «Буковину» с победой. В первом тайме они были лучше, во втором тайме лучше уже были мы, но, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы сыграли вничью или выиграть.
Относительно самой игры, то, как я сказал, первый тайм полностью провалили. Во втором сделали замены, хотя никогда не хотелось делать четыре замены в перерыве, но пришлось. Мы видели, что все хотели, все ребята старались», – сказал Любенович журналистам.
Интересно, что Любенович не касался темы затяжной безвыигрышной серии команды. Также закарпатский футбольный клуб понемногу теряет шансы на то, чтобы играть за повышение в классе во второй половине чемпионата.
«Минай» после 8-го тура находится на 6-й строчке с активом в 5 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко настаивает, что с таким подходом к делу шансов на чемпионство у «горняков» нет
Александр опроверг эту информацию