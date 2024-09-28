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Первая лига
Буковина
28.09.2024 13:00 – FT 2 : 1
Минай
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Украина. Первая лига
28 сентября 2024, 21:22 |
272
0

ЛЮБЕНОВИЧ: «Мы видели, что все хотели, все ребята старались»

Похоже сербский наставник закарпатского клуба не переживает из-за серии неудач

28 сентября 2024, 21:22 |
272
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Мы видели, что все хотели, все ребята старались»
fcminaj.com. Желько Любенович

На послематчевой пресс-конференции сербский наставник «Миная» Желько Любенович сообщил, что остался доволен действиями своих подопечных во втором тайме. Закарпатская команда играла на выезде против черновицкой «Буковины» и в итоге уступила со счетом 1:2.

«Поздравляю «Буковину» с победой. В первом тайме они были лучше, во втором тайме лучше уже были мы, но, к сожалению, этого было недостаточно, чтобы сыграли вничью или выиграть.

Относительно самой игры, то, как я сказал, первый тайм полностью провалили. Во втором сделали замены, хотя никогда не хотелось делать четыре замены в перерыве, но пришлось. Мы видели, что все хотели, все ребята старались», – сказал Любенович журналистам.

Интересно, что Любенович не касался темы затяжной безвыигрышной серии команды. Также закарпатский футбольный клуб понемногу теряет шансы на то, чтобы играть за повышение в классе во второй половине чемпионата.

«Минай» после 8-го тура находится на 6-й строчке с активом в 5 очков.

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Первая лига Украины Минай Желько Любенович Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу
Олександр Сільченко Источник: ФК Минай
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