Первая лига. Победа Металлиста, кризис Миная, одинаковый счет всех матчей
Три матча тура Первой лиги
Состоялись три матча тура Первой лиги в группе А. Все матчи завершились с одинаковым счетом 2:1.
Отметим кризис Миная, который уступил Буковине и с одной победой в сезоне имеет лишь 5 очков. Эпицентр обыграл Подолье и идет на втором месте, а Металлист одолел Прикарпатье и остается в топ-4.
Первая лига, 9-й тур
Буковина – Минай 2:1
Голы: Шинкаренко, 22, Кольцов, 27 – Безуглый, 61 (в свои ворота)
Эпицентр – Подолье 2:1
Голы: Луповуз, 49, Беженар, 61 - Снижко, 65
Металлист – Прикарпатье 2:1
Голы: Пидручный, 11, 55 - Цюцюра, 61
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