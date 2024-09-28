Первая лига. Победа Металлиста, кризис Миная, одинаковый счет всех матчей

Состоялись три матча тура Первой лиги в группе А. Все матчи завершились с одинаковым счетом 2:1.

Отметим кризис Миная, который уступил Буковине и с одной победой в сезоне имеет лишь 5 очков. Эпицентр обыграл Подолье и идет на втором месте, а Металлист одолел Прикарпатье и остается в топ-4.

Первая лига, 9-й тур

Буковина – Минай 2:1

Голы: Шинкаренко, 22, Кольцов, 27 – Безуглый, 61 (в свои ворота)

Эпицентр – Подолье 2:1

Голы: Луповуз, 49, Беженар, 61 - Снижко, 65

Металлист – Прикарпатье 2:1

Голы: Пидручный, 11, 55 - Цюцюра, 61

Турнирная таблица