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Первая лига
Металлист
28.09.2024 15:30 – FT 2 : 1
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
28 сентября 2024, 18:10 |
225
0

Первая лига. Победа Металлиста, кризис Миная, одинаковый счет всех матчей

Три матча тура Первой лиги

28 сентября 2024, 18:10 |
225
0
Первая лига. Победа Металлиста, кризис Миная, одинаковый счет всех матчей
ФК Металлист

Состоялись три матча тура Первой лиги в группе А. Все матчи завершились с одинаковым счетом 2:1.

Отметим кризис Миная, который уступил Буковине и с одной победой в сезоне имеет лишь 5 очков. Эпицентр обыграл Подолье и идет на втором месте, а Металлист одолел Прикарпатье и остается в топ-4.

Первая лига, 9-й тур

Буковина – Минай 2:1
Голы: Шинкаренко, 22, Кольцов, 27 – Безуглый, 61 (в свои ворота)

Эпицентр – Подолье 2:1
Голы: Луповуз, 49, Беженар, 61 - Снижко, 65

Металлист – Прикарпатье 2:1
Голы: Пидручный, 11, 55 - Цюцюра, 61

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Минай Буковина Черновцы Эпицентр Каменец-Подольский Подолье Хмельницкий Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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