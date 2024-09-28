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  4. «Я не ожидал этого». Синнер отреагировал на апелляцию WADA
ATP
28 сентября 2024, 15:42 |
491
0

«Я не ожидал этого». Синнер отреагировал на апелляцию WADA

Итальянец очень разочарован

28 сентября 2024, 15:42 |
491
0
«Я не ожидал этого». Синнер отреагировал на апелляцию WADA
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер после выхода в 1/4 финала на турнире ATP 500 в Пекине отреагировал на апелляцию от Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивный арбитражный суд о нарушении антидопинговых правил.

– Что вы думаете о том, что они опубликовали свое заявление как раз в то время, когда вы играли?
– Ну, мы не можем все контролировать. Очевидно, что я очень разочарован, но и удивлен этой апелляцией, если честно, потому что у нас было три слушания. Все три слушания прошли очень позитивно для меня.

Знаете, я не ожидал этого. Я узнал пару дней назад, что они собираются подавать апелляцию, что сегодня это станет официальным.

Но да, это сюрприз. Мы всегда говорим об одном и том же. Может быть, они просто хотят убедиться, что все сделано правильно. Да, я просто удивлен, что они подали апелляцию, – сказал Синнер.

В марте этого года Синнер сдал два положительных допинг-теста, но в результате был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

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WADA Янник Синнер допинг
Владимир Клепач Источник: ASAP text
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