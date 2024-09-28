Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити переписал один из рекордов АПЛ в матче с Ньюкаслом
Англия
28 сентября 2024, 15:16 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:28
543
0

Манчестер Сити переписал один из рекордов АПЛ в матче с Ньюкаслом

«Небесно-голубые» забивали в ворота «сорок» в каждой из последних 32 игр АПЛ

28 сентября 2024, 15:16 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:28
543
0
Манчестер Сити переписал один из рекордов АПЛ в матче с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 сентября, проходит матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

На 35-й минуте хорватский защитник гостей Йошко Гвардиол открыл счет во встрече.

Таким образом, Ман «Сити» забивал в ворота «Ньюкасла» в каждом из последних 32 матчей Премьер-лиги. Это самая длинная серия, когда одна команда забивала другой за всю историю соревнований.

Отметим, что игра проходит в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

По теме:
Ничего нового для Мудрика. Составы на матч Челси в АПЛ
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мудрику надо знать. Мареска рассказал о тех, кто не попадает в заявку Челси
Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Сити
Владимир Клепач Источник: Squawka
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Бокс | 28 сентября 2024, 00:02 5
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy
Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy

Александр опроверг эту информацию

Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28 сентября 2024, 13:50 0
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 сентября в 19:00 по Киеву

Юрий БЕРЕЗА: «Разгребаем то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1»
Футбол | 28.09.2024, 12:45
Юрий БЕРЕЗА: «Разгребаем то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1»
Юрий БЕРЕЗА: «Разгребаем то, что натворили конюхи Коломойского в Днепре-1»
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Бокс | 28.09.2024, 07:16
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Джошуа отстранен от бокса после нокаута в бою с Дюбуа. Что случилось?
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Футбол | 27.09.2024, 20:21
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
27.09.2024, 06:23 14
Футбол
Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
26.09.2024, 20:09 16
Футзал
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
27.09.2024, 07:42 32
Футбол
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
28.09.2024, 08:16 1
Бокс
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
28.09.2024, 00:16 3
Футбол
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
26.09.2024, 23:57 6
Футбол
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем