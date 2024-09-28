Англия28 сентября 2024, 15:16 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:28
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Манчестер Сити переписал один из рекордов АПЛ в матче с Ньюкаслом
«Небесно-голубые» забивали в ворота «сорок» в каждой из последних 32 игр АПЛ
28 сентября 2024, 15:16 | Обновлено 28 сентября 2024, 15:28
543
0
В субботу, 28 сентября, проходит матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».
На 35-й минуте хорватский защитник гостей Йошко Гвардиол открыл счет во встрече.
Таким образом, Ман «Сити» забивал в ворота «Ньюкасла» в каждом из последних 32 матчей Премьер-лиги. Это самая длинная серия, когда одна команда забивала другой за всю историю соревнований.
Отметим, что игра проходит в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
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