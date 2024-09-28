Манчестер Сити переписал один из рекордов АПЛ в матче с Ньюкаслом

В субботу, 28 сентября, проходит матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».

На 35-й минуте хорватский защитник гостей Йошко Гвардиол открыл счет во встрече.

Таким образом, Ман «Сити» забивал в ворота «Ньюкасла» в каждом из последних 32 матчей Премьер-лиги. Это самая длинная серия, когда одна команда забивала другой за всю историю соревнований.

Отметим, что игра проходит в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»