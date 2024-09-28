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WTA
28 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:35
747
0

Четвертая ракетка Украины досрочно завершила сезон. Известна причина

Ангелина Калинина испытывает проблемы со здоровьем

28 сентября 2024, 14:34 | Обновлено 28 сентября 2024, 14:35
747
0
Четвертая ракетка Украины досрочно завершила сезон. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№48 WTA) сообщила, что из-за проблем со здоровьем досрочно завершает сезон.

«Из-за проблем со здоровьем этот сезон для меня закончен. Спасибо всем за постоянную поддержку», – написала теннисистка в инстаграме.

В текущем сезоне Ангелина сыграла 46 матчей, 22 из которых выиграла. В семи последних поединках у нее одна победа.

На турнирах в Остине, Руане и Страсбурге она доходила до 1/2 финала, но дальше этой стадии проходить не получалось. Также стоит отметить выход в 1/8 финала на соревнованиях WTA 1000 в Майами.

После US Open досрочно завершила сезон Элина Свитолина.

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Ангелина Калинина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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