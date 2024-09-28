Ничего нового для Мудрика. Составы на матч Челси в АПЛ

В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между Челси и Брайтоном. Украинский хавбек хозяев Михаил Мудрик остался в запасе, игрок не выходит в старте в АПЛ с встречи 2-го тура.

Однако в середине недели Мудрик вышел в основе на матч Кубка лиги. В запасе остались летние новички Педру Нету и Жоау Феликс.

Команда Энцо Марески выиграла два кряду матча АПЛ и три встречи во всех турнирах. Челси идет в топ-5 чемпионата.

В другом матче АПЛ украинец Виталий Миколенко выйдет в основе Эвертона на игру с Кристал Пэлас.