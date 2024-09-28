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Англия
28 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:28
1451
2

Ничего нового для Мудрика. Составы на матч Челси в АПЛ

Михаил остался в запасе

28 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 28 сентября 2024, 17:28
1451
2
Ничего нового для Мудрика. Составы на матч Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между Челси и Брайтоном. Украинский хавбек хозяев Михаил Мудрик остался в запасе, игрок не выходит в старте в АПЛ с встречи 2-го тура.

Однако в середине недели Мудрик вышел в основе на матч Кубка лиги. В запасе остались летние новички Педру Нету и Жоау Феликс.

Команда Энцо Марески выиграла два кряду матча АПЛ и три встречи во всех турнирах. Челси идет в топ-5 чемпионата.

В другом матче АПЛ украинец Виталий Миколенко выйдет в основе Эвертона на игру с Кристал Пэлас.

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Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Черноморцем
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Брайтон стартовые составы Виталий Миколенко Эвертон
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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AndiM
Нічого, скоро матчі в кубку з якимось дном , або з якимось колгоспом в Лізі конференції. От там наш топчік пакажет как он можете іграть на 70 працентав.
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