Ничего нового для Мудрика. Составы на матч Челси в АПЛ
Михаил остался в запасе
В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между Челси и Брайтоном. Украинский хавбек хозяев Михаил Мудрик остался в запасе, игрок не выходит в старте в АПЛ с встречи 2-го тура.
Однако в середине недели Мудрик вышел в основе на матч Кубка лиги. В запасе остались летние новички Педру Нету и Жоау Феликс.
Команда Энцо Марески выиграла два кряду матча АПЛ и три встречи во всех турнирах. Челси идет в топ-5 чемпионата.
В другом матче АПЛ украинец Виталий Миколенко выйдет в основе Эвертона на игру с Кристал Пэлас.
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