28.09.2024 13:30 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига28 сентября 2024, 15:00 |
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Вторая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Второй лиги
28 сентября 2024, 15:00 |
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28 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 8-й тур, 28 сентября
- 12:30. Локомотив Киев – Нива Винница
- 13:30. Реал Фарма Одесса – Полесье-2 Житомир
- 14:00. Пробой Городенка – Скала 1911 Стрый
- 14:30. Горняк-Спорт – Тростянец
- 15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Рух-2 Львов
Турнирная таблица
12:30. Локомотив Киев – Нива Винница
13:30. Реал Фарма Одесса – Полесье-2 Житомир
14:00. Пробой Городенка – Скала 1911 Стрый
14:30. Горняк-Спорт – Тростянец
15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Рух-2 Львов
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