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Вторая лига
Реал Фарма
28.09.2024 13:30 – FT 1 : 2
Полесье-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
28 сентября 2024, 15:00 |
250
0

Вторая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Второй лиги

28 сентября 2024, 15:00 |
250
0
Вторая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Горняк-Спорт

28 сентября проходят поединки 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 8-й тур, 28 сентября

  • 12:30. Локомотив Киев – Нива Винница
  • 13:30. Реал Фарма Одесса – Полесье-2 Житомир
  • 14:00. Пробой Городенка – Скала 1911 Стрый
  • 14:30. Горняк-Спорт – Тростянец
  • 15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Рух-2 Львов

Турнирная таблица

12:30. Локомотив Киев – Нива Винница

13:30. Реал Фарма Одесса – Полесье-2 Житомир

14:00. Пробой Городенка – Скала 1911 Стрый

14:30. Горняк-Спорт – Тростянец

15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Рух-2 Львов

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Реал Фарма Одесса смотреть онлайн Рух-2 Львов Локомотив Киев Нива Винница Полесье-2 Житомир Пробой Городенка Горняк-Спорт Тростянец Самбор-Нива-2 Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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