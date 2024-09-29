Вторая лига. Дублеры Руха и Полесья завоевали по три очка
В субботу прошли пять матчей
Состоялись пять матчей регулярного сезона во Второй лиге Украины. Среди других результатов стоит отметить победы дублеров «Руха» и «Полесья», а также «Пробоя» из Городенки, которые синхронно победили и с одинаковым количеством очков возглавляют турнирную таблицу.
Вторая лига Украины. 8 тур
Локомотив – Нива В – 3:0
Голы: Кобак, 19, Романчук, 59, Захидный, 90+1
Реал Фарма – Полесье-2 – 1:2
Голы: Барсуков, 76 – Радзиеникс, 4, Трайков, 44
Пробой – Скала 1911 – 2:0
Голы: Оринчак, 59, 64
Горняк-Спорт – Тростянец – 0:0
Нива-2 Т – Рух-2 – 0:1
Гол: Дзюнь, 70
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Полесье-2
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|2
|Рух-2 Львов
|8
|5
|1
|2
|15 - 10
|16
|3
|Пробий
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|4
|Куликов
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5
|Скала 1911
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|6
|Вильховцы
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7
|Ужгород
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|8
|Нива-2 Тернополь
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|9
|Ревера 1908
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|10
|Реал Фарма
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
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