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Вторая лига
Реал Фарма
28.09.2024 13:30 – FT 1 : 2
Полесье-2
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Украина. Вторая лига
29 сентября 2024, 05:13 | Обновлено 29 сентября 2024, 05:16
24
0

Вторая лига. Дублеры Руха и Полесья завоевали по три очка

В субботу прошли пять матчей

29 сентября 2024, 05:13 | Обновлено 29 сентября 2024, 05:16
24
0
Вторая лига. Дублеры Руха и Полесья завоевали по три очка
ФК Рух

Состоялись пять матчей регулярного сезона во Второй лиге Украины. Среди других результатов стоит отметить победы дублеров «Руха» и «Полесья», а также «Пробоя» из Городенки, которые синхронно победили и с одинаковым количеством очков возглавляют турнирную таблицу.

Вторая лига Украины. 8 тур

Локомотив – Нива В – 3:0

Голы: Кобак, 19, Романчук, 59, Захидный, 90+1

Реал Фарма – Полесье-2 – 1:2

Голы: Барсуков, 76 – Радзиеникс, 4, Трайков, 44

Пробой – Скала 1911 – 2:0

Голы: Оринчак, 59, 64

Горняк-Спорт – Тростянец – 0:0

Нива-2 Т – Рух-2 – 0:1

Гол: Дзюнь, 70

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Полесье-2 8 5 1 2 16 - 8 16
2 Рух-2 Львов 8 5 1 2 15 - 10 16
3 Пробий 8 5 1 2 15 - 6 16
4 Куликов 7 4 1 2 12 - 6 13
5 Скала 1911 8 3 2 3 6 - 6 11
6 Вильховцы 7 3 1 3 8 - 10 10
7 Ужгород 7 2 3 2 10 - 10 9
8 Нива-2 Тернополь 8 2 2 4 6 - 11 8
9 Ревера 1908 7 2 0 5 7 - 14 6
10 Реал Фарма 8 1 0 7 3 - 17 3
Полная таблица

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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