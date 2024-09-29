Вторая лига. Дублеры Руха и Полесья завоевали по три очка

Состоялись пять матчей регулярного сезона во Второй лиге Украины. Среди других результатов стоит отметить победы дублеров «Руха» и «Полесья», а также «Пробоя» из Городенки, которые синхронно победили и с одинаковым количеством очков возглавляют турнирную таблицу.

Вторая лига Украины. 8 тур

Локомотив – Нива В – 3:0

Голы: Кобак, 19, Романчук, 59, Захидный, 90+1

Реал Фарма – Полесье-2 – 1:2

Голы: Барсуков, 76 – Радзиеникс, 4, Трайков, 44

Пробой – Скала 1911 – 2:0

Голы: Оринчак, 59, 64

Горняк-Спорт – Тростянец – 0:0

Нива-2 Т – Рух-2 – 0:1

Гол: Дзюнь, 70