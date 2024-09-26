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ЛНЗ Черкассы
28.09.2024 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 19:19 |
74
1

ЛНЗ – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября в 15:30 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 19:19 |
74
1
ЛНЗ – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 28 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Михайлюк Артем из Житомира.

ЛНЗ – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса ЛНЗ - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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alex belogubko
У берите Бабича и всё наладиться --он не был не когда хорошим тренером чистый ФИЗРУК
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